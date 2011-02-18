میدان التحریر آماده اولین تظاهرات میلیونی پس از مبارک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی در خبری فوری اعلام کرد : هم اکنون صدها هزار نفر از شهروندان مصری در حال حرکت به سمت میدان التحریر در مرکز قاهره هستد تا خود را برای برگزاری تظاهرات میلیونی آماده کنند.



ائتلاف جوانان انقلاب مصر پیشتر تاکید کرده بود تا کنون از خواسته های مردم تنها دو خواسته از جمله سرنگونی مبارک محقق شده و بیشتر خواسته ها هنوز بی پاسخ مانده و به همین سبب روز جمعه(امروز) تجمع میلیونی برگزار خواهد شد تا بر ادامه انقلاب تا تحقق کامل اهداف آن تاکید شود.



نمایندگان "ائتلاف انقلاب 25 ژانویه" مصر با اعلام هیئت امنای انقلاب در مرحله آینده در بیانیه ای تاکید کردند هنوز خواسته های انقلاب به جز دو خواسته محقق نشده است و خواسته های فراوانی وجود دارد که ما منتظریم به آن پاسخ داده شود.



ائتلاف جوانان انقلاب مصر پیشتر خواستار تشکیل دولت انتقالی تا حداکثر یک ماه شده بود؛ این در حالی است که کمیته تعدیل قانون اساسی که شورای نظامی مصر تشکیل داده همچنان به نشستهای خود ادامه می دهد.



خاطر نشان می شود با وجودی که مردم مسلمان مصر در قیامی سراسری، حکومت 30 ساله حسنی مبارک را سرنگون کردند، با این حال دخالتهای گسترده غربی ها از جمله آمریکا و تلاشهای آن برای مصادره انقلاب مردم این کشور و از همه مهمتر در راس کار بودن بقایای رژیم مبارک و قرار داشتن قدرت در دست شورای نظامی ارتش که فرمانده آن الطنطاوی روابط نزدیکی با مبارک داشت، سبب شده است تا مردم به ویژه جوانان انقلابی مصر از آینده انقلاب خود احساس خطر کرده و تا تحقق کامل خواسته ها و اهداف خود صحنه را خالی نکنند و تظاهرات میلیونی امروز در قاهره در این راستا برگزار می شود.