به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان فیلم‌های سینمایی "کوچه ملی" و "ریسمان باز" در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری قرار داده نظرش را درباره فیلم سینمایی "جرم" نوشته است. در این یادداشت می‌خوانیم: فیلم "جرم" مسعود کیمیایی بار دیگر مرا به سینمای دلپذیر و خاطره‌انگیز او برد، چرا که او به دنیای آدم‌های گذشته‌اش می‌رود، آدم‌هایی که با آن‌ها زندگی کرده و سرنوشت و تقدیرشان را به خوبی می‌داند.

پولاد کیمیایی در نمایی از فیلم "جرم"

کیمیایی با به وجود آوردن فضایی قابل باور و با تمرکز بیشتری توانسته است آدم‌های این فیلم "خاص" را به زیبایی تمام به تصویر بکشد. فیلم "جرم" به سینمای ایران و فیلمسازانی که از رفتن به سراغ سوژه‌های تاریخ معاصر گذشته هراس دارند جرئت می‌دهد و اعلام می‌کند هنوز هم می‌توان فیلمی با فضا و حال و هوای آن دوران ساخت که حتی روی نسل امروز تاثیر بگذارد.

مسعود کیمیایی با خلق یک ماجرای نه چندان پیچیده و شخصیت‌های تنها و اصلی فیلمش توانسته است روابط عاشقانه‌ای را که سال‌ها است در سینمای ایران به این قدرت پرداخت نشده بود به نمایش بگذارد و با عبور از این عاشقانه دلتنگ به عمق تنهایی آدم‌هایی برسد که حوادث پیرامونشان لحظه‌‌ای آنها را آرام نمی‌گذارد و تا مرز از خودگذشتگی و جان باختن پیش می‌روند.

فیلم "جرم" مانند یک رمان باشکوه است که به تصویر درآمده، می‌توان بیشتر شخصیت‌ها و نمادهای فیلم‌های سیاه و سفید و قدیمی کیمیایی را در آن دید و باورشان کرد. "جرم" تلفیقی از سینمای اجتماعی و خیابانی است که فضای وسترن‌گونه را هم القا می‌کند و مرا به یاد فیلم تاثیرگذار "زمانی برای مردن" می‌اندازد، و آخر این که چه کسی است در آن فضای تیره و تار جرمی نانوشته نداشته باشد.