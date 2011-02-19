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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۴

جشنواره کتاب برتر فنی مهندسی و علوم کاربردی برگزار می‌شود

جشنواره کتاب برتر فنی مهندسی و علوم کاربردی برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره کتاب برتر فنی مهندسی و علوم کاربردی توسط مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 اسفندماه برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این جشنواره هر دو سال یک بار با هدف سنجش و مقایسه کتابهای فنی و مهندسی و علوم کاربردی برگزار می شود.

در این دوره از جشنواره 316 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال و از این تعداد 170 اثر برای ارسال به بخش داوران انتخاب شد شرایط شرکت در این جشنواره کتابهای چاپ اول است.

این جشنواره در 5 گروه برگزار می شود که گروه یک شامل مهندسی برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی گروه دو شامل مهندسی مکانیک، هوافضا و کشتی سازی، گروه سه شامل مهندسی عمران، صنایع، معدن و متالورژی، گروه چهار شامل مهندسی شیمی، پلیمر، نساجی و گروه پنج شامل کتابهای علوم کاربردی می‏شود.

 

کد مطلب 1256398

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