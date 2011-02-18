ندانم کاری عده ای شکوه 22 بهمن را به کام مردم تلخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به مناسبتهای این هفته و به ویژه روز روحانیت به بررسی نقش قیام مردم تبریز به مناسبت چهلیمن روز شهادت علمای قم در 29 بهمن ماه پرداخت.

وی افزود: پیش از این مراسمی برای روز روحانیت در کرج نداشتیم و امید می رودبه زودی بزرگترین مراسم روحانیت در کرج برگزار شود.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: مظلومیت روحانیت در طول تاریخ کم نظیر است و رهبری نیز در بیانات خود دو خطری که اسلام را تهدید می کند اسلام منهای روحانیت و روحانیت منهای اسلام برشمرده است و ایشان تاکید کرده اند دشمنان قصد دارند بین روحانیت و مردم فاصله بیندازند.

بدون روحانیت اسلام مصون نمی ماند

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حافظ اسلام روحانیت است و اگر روحانیت نبود چیزی از اسلام و قرآن باقی نمی ماند و اسلام آمریکایی در جهان گسترش پیدا می کرد.

نماینده ولی فقیه در کرج یادآور شد: نمی توان در طول تاریخ اسلام نقش روحانیت را نادیده گرفت و روحانیت در هدایت و به صحنه کشیدن مردم تاثیرگذار بوده اند .

وی ادامه داد: دشمنان اسلام هزینه های بسیاری می کنند تا خرافه را وارد دین کنند و روحانیت جلوی این کار را میگیرد.

کازرونی گفت: در دفاع مقدس نیز روحانیان زیادی در خط مقدم جبهه ها و نیز ایجاد شور و نشاط در جبهه ها رزمندگان را همراهی کردند.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به راهپیمایی با شکوه مردم در 22 بهمن گفت: این حضور با شور و شعور مردمی بیگانگان را حیرت زده کرد اما ندانم کاری عده ای و اقدامات اخیر در روز 25 بهمن شیرینی حضور را به کام مردم تلخ کرد.

جریان فتنه یک معجون ناهماهنگ است

وی یادآور شد: جریان فتنه یک معجون ناهماهنگ است و این جریان سه دسته از افراد را شامل می شود، یک دسته عده ای ملحد هستند و رکیک ترین جملات را به پیامبر نسبت می دهند و دسته دیگر وابسته به نظام شاهنشاهی هستند و عیاشی و خوش گذرانی را دوست دارند و از اول نیز خواهان ضربه زدن به انقلاب بودند.

کازرونی ضمن اعلام بی توجهی به دوگروه فوق، گروه سوم این جریان را گروهی برشمرد که از ابتدای انقلاب همراه و یار امام بودند اما اکنون به دو گروهی که بیش تر برشمرد ،متصل شده اند.

وی بیان کرد: این گروه ادعا می کنند که راهپیمایی های مسالمت آمیز نیازی به مجوز ندارد و در قانون ما نهادینه شده است اما نمی دانند در قانون گفته شده اگر کسی امنیت مردم را به خطر بیندازد و به جان و مال مردم خسارت وارد کند باید با آنها برخورد شود.

امام جمعه کرج تاکید کرد: اگر تاکنون برخوردی با سران فتنه صورت نگرفته است، نگاه پدری مقام معظم رهبری بوده است و ایشان بارها در فرمایشات خود بر جلب حداکثری و دفع حداقلی تاکید کرده اند.

در پایان نماز جمعه این هفته کرج، مردم با شرکت گسترده در راهپیمایی اقدامات اخیر را محکوم کردند.

در این راهپیمایی قشرهای مختلف مردم و مسئولان حضور داشتند.