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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

طرح جامع شهرهای خرامه و سروستان فارس تصویب شد

طرح جامع شهرهای خرامه و سروستان فارس تصویب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: طرح جامع شهرهای خرامه و سروستان در کارگروه مسکن وشهرسازی استان فارس تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معاون عمرانی استاندار فارس در این نشست اظهار داشت: اساس کار مدیریت ارشد استان در بررسی طرح جامع شهرهای استان مبتنی بر انجام کار کارشناسی و آینده‌نگری است.

عبدالله حسینی بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف باید در برنامه‌ریزیهای خود تنها امروز را نبینند و باید آینده نگر باشند و برای تدوین تمام طرح ها با دقت و کار کارشناسی تمام نیازهای سالهای آتی را در نظر بگیرند.

وی تاکید کرد: یکی از ویژگیهای مهم استان فارس وجود پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری است و بر همین اساس در طرح جامع شهرها باید به صورت ویژه زمینه را برای توسعه گردشگری در نظر گرفت.

معاون امور عمرانی استاندار فارس خاطرنشان کرد: حفظ و احیای بافت و فضاهای تاریخی و باغات از اولویتهای کاری استاندار فارس است.

در این جلسه طرح جامع شهرهای خرامه و سروستان مطرح که پس از بررسی تصویب و طرح جامع شهر مهر پس از بحث و تبادل نظر برای بررسی بیشتر به جلسه آینده کارگروه موکول شد. 

کد مطلب 1256402

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