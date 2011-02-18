تایمر پیشرفته برای مدیریت مصرف دارو توسط پژوهشگران کشور ارائه شد

حسن یزدانی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه استفاده از این دستگاه گفت: تایمر پیشرفته برای دارو مجهز به تله سوئیچ و سیستم ضبط صدا به صورت دیجیتال است و ماموریت اصلی این دستگاه مدیریت مصرف فرآورده های دارویی است.

وی توضیح داد: این دستگاه با استفاده از یک برنامه ریزی اولیه می تواند محاسباتی که توسط میکروکنترلر یا مغز اصلی دستگاه انجام می شود، فرامینی را در خصوص مصرف داروها به بیماران ارائه دهد.



یزدان ادامه داد: علاوه براین، ‌دستگاه ساخته شده دارای سیستم ضبط صدا است و از این طریق بیمار می تواند صدای پزشک یا پرستار خود را در زمینه نحوه استقاده از داروها ضبط کند.



مجری طرح با اشاره به قابلیت های این دستگاه،‌ اظهار داشت: این دستگاه قابلیت اتصال به خط تلفن را دارد به این ترتیب با اتصال به خط تلفن، پزشک می تواند طریقه مصرف دارو و میزان مصرف را به بیمار اطلاع دهد این اتصال توسط اعدادی که بر روی تلفن قرار دارد، ‌انجام می شود.