به گزارش خبرگزاری مهر، شماره اول نشریه کتاب مهر با موضوع "کتاب و رسانه‌های اجتماعی" در دی ماه امسال منتشر شده است و دومین شماره آن نیز در اردیبهشت ماه سال 90 و با موضوع "کتاب و زندگی روزمره" منتشر می‌شود.

محورهای اصلی شماره ویژه "کتاب و زندگی روزمره" مفهوم کتاب در سبک زندگی ایرانی، نگرش (رویکرد فرهنگی) جامعه ایران به کتاب، اقتصاد و بازاریابی اجتماعی کتاب و بخش ویژه نمایشگاه کتاب عنوان شده است .

کتاب و اوقات فراغت،‌ همنشینی و جانشینی کتاب و سایر کالاهای فرهنگی، مطالعه تطبیقی ایران و سایر کشورها، نگرش (رویکرد فرهنگی) جامعه ایران به کتاب، کتاب به مثابه کالا (فرهنگی، تجاری/مصرفی، لوکس/تشریفاتی) نیز برخی دیگر از مباحث پیش بینی شده برای این نشریه هستند .