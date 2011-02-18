البرزیها در محکومیت اقدامات اخیر فتنه گران راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با مردم سراسر کشور ساکنان بخشها و شهرستانهای مختلف البرز نیز با اعلام انزجار از اقدامات مننافقان دست به راهپیمایی گسترده زدند.

در این راهپیمایی همچنین مسئولان ارشد استان و شهرستانها نیز در کنار مردم اقدامات صورت گرفته و شهادت دانشجوی بسیجی را محکوم کردند ومردم در این اجتماعات با سر دادن شعارهای از دستگاه قضایی خواستند با قانون شکنان هرچه سریعتر برخورد قضایی کند.

در این راهپیمایی مردم همچنین خواهان شکسته شدن سکوت خواص شده و این عده را دعوت به بصیرت بیشتر کردند و سکوت در شرایط حاضر را جایز نشماردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی همچنین تصاویری از رهبری با مضمون حمایت همه جانبه از ولایت فقیه و دولت در دست داشتند، آنها با سر دادن شعارهای اقدام عوامل تحریک کننده برای حادثه 25 بهمن و تجمع غیرقانونی این روز را محکوم کردند.

راهپیمایی کنندگان در این روز شعارهایی از قبیل" مرگ بر امریکا"، " مرگ بر اسرائیل" ، مرگ بر منافق" ، " قوه قضایی برخورد کن" و ... سر دادند.

در پایان این راهپیمایی نیز بیانیه ای در محکومیت اقدامات اخیر و حمایت از رهبری قرائت شد، در بخشهایی از این بیانیه امده است: حرکتها و اقدامات اخیر در کشور برای برهم زدن اتحاد ملی و عقب نشینی از پیرشفتهای روز افزون کشور در بخشهای مختلف است.

علاوه بر کرج در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظراباد، طالقان، اشتهارد، محمدشهر، مشکین دشت و ... نیز نمازگزاران راهپیمایی کردند.