۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

"آموزش تجوید مقدماتی قرآن" منتشر شد

کتاب "آموزش تجوید مقدماتی قرآن کریم" تألیف استادان خواجوی و حاجی شریف از سوی انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن الکریم در 72 صفحه و پنج هزار نسخه منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر،  این کتاب به منظور آموزش تجوید قرآن‌کریم و ایجاد مهارت علمی و عملی در قرآن آموزان و با توجه به سرفصلها و ویژگیهای متنوع تألیف شده است .

تلفظ صداهای عربی، تدریس مخارج حروف عربی به زبان ساده، صفات ( استعلاء و استفال ، قلقله، لین و غنه)، احکام نون ساکنه و تنوین، احکام راء، قصر و مد، انواع وقف و ابتدا و رموز وقف موضوعات طرح شده در کتاب هستند.

اختصار در بیان قواعد تجویدی و روان و آسان نمودن محتوا و قواعد، به کارگیری مثالها و تمرینات متنوع جهت ارتقاء مهارت عملی قرآن آموز، تقدم قواعد پر کاربرد بر قواعد کم‌کاربرد با در نظر گرفتن سیر منطقی دروس و درج آیات و احادیث قرآنی جهت ایجاد انگیزه و ترغیب و تشویق قرآن آموزان در فراگیری قرآن کریم نیز از ویژگیهای این کتاب است .
 

کد مطلب 1256408

