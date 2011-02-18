سکوت در مقابل حرکت فتنه گران خیانت به کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در این بیانیه آمده است: بار دیگر استکبار و صهیونیسم جهانی جلوه گری خود را در لباس منافقان و فتنه گران و سردمداران فتنه در ایران بزرگ، نشان داد و به بهانه حمایت از مردم تونس و مصر خواستار تجمع و راهپیمایی شدند. علی رغم عدم کسب مجوز قانونی، تجمع خود را شکل و شعارها و حرکاتی کاملا خلاف واقع نشان دادند که در نهایت به شهادت دانشجوی بسیجی و آسیب به اموال عمومی و ده ها مورد غیر قانونی دیگر منجر شد.

در ادامه این بیانیه خطاب به سران فتنه آمده است: مگر شما همان هایی نبودید که شعار نه غزه، نه لبنان و یا شعار جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی و شعارهایی خلاف اسلام سر دادید. آن همه اغتشاش و کشتار مگر به خاطر حس قدرت طلبی و فتنه گری شما نبود پس حالا دگر چه شده است که شما حامی مردم اسلام طلب مصر و تونس شده اید. آیا این مگر چیزی جز بهانه ای دیگر مثل تمامی بهانه های دیگر شما نیست که می خواهید کشور را به دست بیگانگان بسپارید واز اسلام هم اگر نامی باقی بماند آن نام را هم از بین ببرید.

در این بیانیه تصریح شده است: این حرکت حیله گرانه برخی که خود را نماینده ملت ولایتمدار و با بصیرت کشور عزیزمان ایران می نامند باعث اضافه شدن لکه ننگ و یک نقطه سیاه دیگر در پرونده سیاه استکبار جهانی و صهیونیسم و سران فتنه است.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه دیگر سکوت معنایی ندارد، عنوان شده است: هرکس نسبت به این حرکت فتنه گرانی چون موسوی و کروبی سکوت کند در واقع خیانت عظیمی به خون شهدا و کشور اسلامی و ولایت محور عزیزمان کرده است.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان هم در محکومیت این حرکت فتنه انگیز برخی که عاملان و عروسکان خیمه شب بازی استعمار و استکبار و صهیونیسم شده اند اعلام می دارد باید با تمامی کسانی که در این حرکت هم نوای غرب وصهیونیسم شدند برخورد و اشد مجازات اعمال شود تا بار دیگر هیچ کس به خود اجازه هیچ عمل خلاف موازین اسلام و براندازی اسلام را ندهد.

در پایان این بیانیه نیز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان شهادت دانشجوی بسیجی صانع ‍ژاله را به پیشگاه امام زمان (عج) و رهبری عزیز ملت و تمامی ملت ولایتمدار ایران و خانواده آن شهید تسلیت گفته است.