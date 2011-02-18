به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سایت موقت انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به آدرس www.nevisak.ir راهاندازی شد که در این سایت اخبار و گزارشهای مرتبط با انجمن منتشر میشد که بخشی از این اخبار از تولیدات دستاندرکاران سایت و برخی دیگر گزیدهای از مطالب دیگر رسانهها و در ارتباط با انجمن بود.
پس از راهاندازی آزمایشی این سایت و کسب تجربه بیشتر در چگونگی اداره سایتی خبری برای انجمن، همانطور که پیش از این مصطفی خرامان دبیر انجمن در گفتگویی با مهر وعده داده بود، به زودی نسخه اصلی این سایت راه اندازی خواهد شد و علاقمندان به اخبار این حوزه میتوانند جدیدترین خبرها را در این رسانه بخوانند.
در حال حاضر نسخه آزمایشی سایت تا مدتی به روز نمیشود تااینکه سایت اصلی در دسترس قرار گیرد.
سایت جدید انجمن که در دست طراحی است از لحاظ گرافیکی و محتوایی غنی خواهد بود و بخش خبری فعالی خواهد داشت تا رسانهها بتوانند از آن به عنوان منبع اخبار مرتبط با انجمن بهره مند شوند. از دیگر بخش های سایت بیوگرافی اعضای انجمن و فعالیت های آنها و بخش عکس خواهد بود.
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