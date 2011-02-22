۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

تیم کشتی آزاد بسیج به قبرس می‌رود

تیم کشتی آزاد بسیج به نمایندگی از کشورمان در رقابتهای بین المللی قبرس شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با 7 کشتی گیر و دو مربی روزهای 15 و 16 اسفندماه در رقابتهای بین المللی جام قبرس که با حضور چند کشور خارجی در شهر لارناکا این کشور برگزارمی شود، شرکت می کند. اسامی این تیم بشرح زیر است:

55کیلوگرم: امید جلالی‌بهار (البرز)
60 کیلوگرم: وحید جلالی‌بهار (البرز)
 66 کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)
74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی (تهران)
84 کیلوگرم: نادر حامی‌پور (تهران)
96 کیلوگرم: الیاس بختیاری (تهران)
120 کیلوگرم: مهدی نوری (اردبیل)
مربیان: احمد نجاریان (تهران) ، عیسی عابدی (تهران)
 سرپرست: حکیم جوادی

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
