به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با 7 کشتی گیر و دو مربی روزهای 15 و 16 اسفندماه در رقابتهای بین المللی جام قبرس که با حضور چند کشور خارجی در شهر لارناکا این کشور برگزارمی شود، شرکت می کند. اسامی این تیم بشرح زیر است:
55کیلوگرم: امید جلالیبهار (البرز)
60 کیلوگرم: وحید جلالیبهار (البرز)
66 کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)
74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی (تهران)
84 کیلوگرم: نادر حامیپور (تهران)
96 کیلوگرم: الیاس بختیاری (تهران)
120 کیلوگرم: مهدی نوری (اردبیل)
مربیان: احمد نجاریان (تهران) ، عیسی عابدی (تهران)
سرپرست: حکیم جوادی
