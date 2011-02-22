به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با 7 کشتی گیر و دو مربی روزهای 15 و 16 اسفندماه در رقابتهای بین المللی جام قبرس که با حضور چند کشور خارجی در شهر لارناکا این کشور برگزارمی شود، شرکت می کند. اسامی این تیم بشرح زیر است:

55کیلوگرم: امید جلالی‌بهار (البرز)

60 کیلوگرم: وحید جلالی‌بهار (البرز)

66 کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)

74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی (تهران)

84 کیلوگرم: نادر حامی‌پور (تهران)

96 کیلوگرم: الیاس بختیاری (تهران)

120 کیلوگرم: مهدی نوری (اردبیل)

مربیان: احمد نجاریان (تهران) ، عیسی عابدی (تهران)

سرپرست: حکیم جوادی