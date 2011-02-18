همایش "لرستان 1404" در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی حیدر امیری در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در این همایش تلاش خواهد شد که لرستان 1404 به تصویر کشیده شود.

وی با اشاره به لطمات و خسارات هشت سال جنگ تحمیلی به استان لرستان بیان داشت: متاسفانه به دلیل کم توجهی مسئولان وقت کشوری و استانی، لرستان از اعتبارات ویژه استان‌های جنگی بی بهره ماند و امروز می توانیم ادعا کنیم لرستان محروم ترین استان ایران اسلامی است.

مدیرمجمع عالی نخبگان لرستان ادامه داد: بر این اساس تلاش خواهیم کرد تا با برگزاری همایش "لرستان 1404" سهم استان را در سند چشم انداز 20 ساله توسعه، افزایش دهیم.

امیری با تاکید بر اینکه موفقیت جوامع مختلف در گرو بهره برداری دولت‌ها از نخبگان است، افزود: در این راستا در مجمع عالی نخبگان لرستان رئیس کمیته و 22 کارگروه برای استفاده از نظرات و ایده‌های نخبگان فعال در حوزه‌های مختلف استان ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: این مجمع با اهداف گردآوری مخترعان و نوآوران به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و برقراری ارتباط موثر با صاحبان سرمایه و صنعت با هدف پرکردن خلا نیاز صنعت استان ایجاد شده است.

مدیرمجمع عالی نخبگان لرستان آسیب شناسی فرآیندهای موجود در جهت استفاده از توان نخبگان، رایزنی با سیاست گذاران و نخبگان در جهت رفع موانع، ایجاد نظام تقاضا مداری و شناخت نیازهای صاحبان سرمایه و صنعت و بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، تعریف پروژه‌های کاربردی و محصول محور در جهت پاسخگویی به نیازها، پشتیبانی فکری و حقوقی از نخبه در جهت بالفعل کردن طرح‌ها و ایده‌ها و تلاش در جهت صنعتی و نیمه صنعتی کردن طرح‌ها را از دیگر اهداف تشکیل این مجمع برشمرد.