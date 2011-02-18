۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

آیت الله نورمفیدی:

آمریکا بزرگترین طاغوت زمان است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: آمریکا بزرگترین طاغوت زمان و درصدد ضربه زدن به ابهت مسلمانان جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: آمریکا برای ضربه زدن به ابهت مسلمنانان درصدد آن است تا بین مسلمانان اختلاف اندازد.

وی با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: مسلمانان باید با وحدت و بصیرت توجه داشته باشند تا در دام این طاغوت زمان نیفتند.
 
وی به قیام مردم مصر اشاره و اضافه کرد: قیام مردم مصر به جاهای رسیده ولی شرایط کنونی مصر بسیار حساس است و توطئه ها در کمین است.
 
آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: ارتش مصر در آن روزها چهره ای مردمی به خود گرفت ولی اکنون و بعد از گذشت چند روز، درحال تغییر چهره است و احتمال دارد کارهایی بصورت روبنایی انجام شود ولی عمق همان برنامه های قبلی باشد.
 
امام جمعه گرگان با اشاره به قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه اشاره کرد و گفت: در این روز عده زیادی از مردم به شهادت رسیدند و در مراسم شهدای شهرهای دیگر، پیروزی انقلاب منجر شد.
 
تحرکات 25 بهمن قابل توجیه نیست
 
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحرکات و فتنه 25 بهمن در تهران گفت: این تحرکات عملی لغو و باطل بود که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست.
 
آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: معیارهای امام راحل برای دوام انقلاب، استقلاب خواهی و غیرت ملی هیچیک، این تحرکات را توجیه نمی کند.
 
وی اظهار داشت: دشمنان منتظر بهانه ای هستند که انقلاب و امام و ارزشهای کشور را به زیر سئوال برند و برای تحرکات 25 بهمن هیچ توجیهی نیست.
 
امام جمعه گرگان یادآورشد: بهترین پاسخ به دشمنان، حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن است و پشتیبانی مردم بهترین پاسخ است.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان خواهان برخورد قاطع قوه قضائیه با اغتشاشگران 25 بهمن در تهران شد.
