داستان کوتاه زمینه ساز رشد فرهنگ مطالعه است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج لرستان با ابراز خوشنودی از اینکه لرستان توانسته جایگاه دوم را از لحاظ ارائه آثار در جشنواره های داستانی بسیج در کشور داشته باشد، گفت: من قلم همه نویسندگان بسیجی را می ستایم و امیدوارم روزی برسد که نویسندگان لرستانی به جایگاه شایسته نام خود در عرصه فرهنگ و ادب کشور و جهان برسند.

وی افزود: برای افزایش اشتیاق جوانان و جذب بیشتر کسانی که علاقه زیادی به خواندن رمان های بلند و طولانی ندارند می توان با خلق داستانک و داستانهای کوتاه که در چند بند خلاصه می شوند کم کم میل به کتابخوانی را در آن ها تقویت کرد.

اسماعیلیان با اشاره به استقبال خوب نسل جوان از هنر و ادبیات، ابراز امیدواری کرد که شاهد موفقیت های روز افزون جوانان لرستانی در عرصه های ملی و بین المللی باشیم.

وی ادامه داد: امید می رود با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این بخش فعالیت نویسندگان لرستانی به درجه ای برسد که در کل کشور مردم مخاطبان قلم آنها شوند و به دنبال آثار نویسندگان و فرهیختگان مختلف لرستانی باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به توطئه های دشمنان در زمینه تهاجم فرهنگی، اظهار داشت: امروزه درگیری و نزاع بین ملت ها، جنگ فرهنگی است و دیگر قدرت اسلحه در جهان جواب نمی دهد.

حجت الاسلام اسماعیلیان با بان اینکه امروز ما با جنگ نرم مواجه هستیم، یادآور شد: در این نبرد هر کس حرف منطقی برای گفتن و هنر بالایی برای بیان اعتقاداتش دارد می تواند برنده باشد.