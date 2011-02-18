جامعه خواهان مجازات سران فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور در جمع مدیران آموزش و پرورش کرمان با اشاره به لزوم هوشیاری مردم در قبال جریان فتنه گفت: امروز جامعه خواهان برخورد قضایی با سران فتنه هستند.

وی با اشاره به لزوم افزایش بصیرت مردم گفت: آگاهی مردم می تواند در راستای شناخت جریان فتنه بسیار تاثیر گذار بود و همین هوشیاری جریان فتنه را در 25 بهمن شکست داد.

وی افزود: با توجه به ادامه تاکید سران فتنه بر روند گذشته، مردم خواستار محاکمه سران این جریان هستند و صبر مردم تمام شده است.

امام جمعه موقت کرمان افزود: طی دو سال گذشته عملکرد سران فتنه تغییری نکرده است و موضع گیری در مقابل این جریان ضروری است.

وی همچنین خواستار اعلام موضع خواص شد و گفت: مردم به عملکرد کنونی سران فتنه نگاه می کنند و به همین دلیل از این افراد بغض دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق گفته امام راحل ملاک قضاوت در مورد افراد حال فعلی افراد است.

وی افزود: ملت در مقابل جریان فتنه ایستاده اند و خواهان برخورد با آنها هستند.