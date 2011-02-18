17 نفر بدلیل شرکت در تجمع غیر قانونی در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان یدالله موحد از دستگیری و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع غیر قانونی روز 25 بهمن در شهر کرمان خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به برگزاری تجمع غیرقانونی روز 25 بهمن در یکی از میادین شهر کرمان گفت: 17 نفر در این تجمع دستگیر و برای هشت نفر از آنان قرار بازداشت موقت صادر و مابقی با قرار التزام آزاد شدند.

وی افزود: پرونده این هشت نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، تبلیغ علیه نظام، برپایی تجمعات غیر قانونی و توهین به مقدسات و مسئولین نظام در دست بررسی و انجام تحقیقات تکمیلی است.