بودجه شورایاریها هنوز پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باقر پناهی با ابراز نگرانی از عدم تامین منابع مالی مورد نیاز شورای عالی استانها گفت: این مشکلات و موانع تا این زمان از سال مالی به عدم تعامل و ناهماهنگی دولت با این نهاد مردمی تلقی می شود اگرچه واقعیت خلاف این امر باشد.

وی ادامه داد: مردم نیز بر این باروند که شوراها مشکل گشای آنان هستند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم توصیه فرموده اند مردم حامی شوراها هستند و با آنان همکاری می کنند. شورای عالی استانها عصاره این شوراها و حلقه وصل این طیف گسترده از خادمان مردم هستند.

باقر پناهی بابیان اینکه چرا به مکاتبات متعدد شورای عالی استانها تاکنون پرداخت بودجه شورایاریها به تعویق افتاده است گفت: آیا دولت بیم آن را ندارد که اعضای شوراها به همین دلیل مایوس از همکاری با دولت شوند. لذا مجددا از رئیس جمهور درخواست می کنیم هر چه سریعتر دستور حل این مشکل را دهند.