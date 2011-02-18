به گزارش خبرنگار مهر، فیروز ریختهگران، مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان سپاهان از برگزاری تورنمنتی چهارجانبه با حضور دو تیم فولاد ماهان و فیروز صفه اصفهان طی روزهای پنجم تا پانزدهم اسفندماه خبر داد و گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته قرار است یک تورنمنت چهار جانبه با حضور دو تیم فولاد ماهان و فیروز صفه اصفهان و دو تیم داخلی برگزار شود.
وی یکی از ارگانهای دولتی را میزبان این تورنمنت خواند و گفت: این ارگان دولتی از چندی قبل پیشنهاد خود را مطرح کرده و با هماهنگیهای صورت گرفته قرار است بعد از پایان لیگ دو تیم فولاد ماهان و فیروز صفه اصفهان تمرینات خود را برای شرکت در این مسابقات چهار جانبه ادامه دهند.
مدیرعامل باشگاه فولادماهان سپاهان جوایز تیمهای برتر این تورنمنت چهارجانبه را 175 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به جوایز تعیین شده برای تیمهای برتر و به دلیل حساسیت زیاد این تورنمنت به تمامی بازیکنانمان که با باشگاه قرارداد دارند، نیاز داریم و نمی توانیم بازیکنان دو تیم ماهان و فیروز صفه و همچنین سرمربی تیم فیروز صفه را برای بازیهای دوستانه برابر تیم ملی برزیل به تیم ملی بدهیم.
ریخته گران در واکنش به این موضوع که "بازیکنان تیم فوتسال فولاد ماهان اسکلت اصلی تیم ملی را تشکیل می دهند و ندادن آنها به تیم ملی، می تواند ضربه بزرگی به این تیم برای بازی با برزیل باشد"، گفت: فکر نمی کنم تیم ملی به بازیکنان تیم سوم جدول نیازی داشته باشد. بهتر است فدراسیون فوتبال به دنبال بازیکنان تیم اول لیگ باشد که توانستند قهرمان شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا فدراسیون فوتبال در جریان چنین تصمیمی هست؟"، گفت: این ما هستیم که از برنامههای تیم ملی بی خبر هستیم. آنها روز گذشته از طریق هیئت فوتبال استان اصفهان به ما اعلام کردهاند که چه بازیکنانی را برای تیم ملی می خواهند. تصمیم ما برای حضور در این تورنمنت از مدتها قبل اتخاذ شده و نمی توانیم برنامههای خود را به هم بزنیم.
مدیرعامل باشگاه فولادماهان سپاهان در خاتمه تصریح کرد: به بازیکنان ماهان و فیروز صفه اعلام کردهام که نباید به اردوی تیم ملی بروند. در صورت سرپیچی از این تصمیم با هیچ کدام از آنها تسویه حساب نخواهد شد.
قرار است تیم ملی فوتسال کشورمان به همراه تیمی منتخب از استان اصفهان طی هفته پیش رو دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی برزیل داشته باشند.
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