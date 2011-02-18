قوه قضائیه به فتنه گران مهلت ندهد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد با اشاره به حوادث روز 25 بهمن ماه که از سوی موسوی و کروبی طراحی شده بود اظهار داشت: دشمنان عناصر خودفروخته خود را در جمهوری اسلامی به کار گرفتند تا ابهت نظام مقدس جمهوری اسلامی را بشکنند اما ملت ایران در 9 دی و 22 بهمن درس بزرگی به آنها داده است.

وی ادامه داد: در پی این خروش مردمی دشمن سراسیمه شد و 22 بهمن را آفرید و از عناصر در دام افتاده دشمنان خواست تا کاری انجام دهند و ابهت نظام را بشکنند و باز همان داستان حمله به سطل زباله و اموال عمومی را تکرار کردند و در این میان بسیجی حافظ قرآن را به شهادت رساندند.

سعیدی گفت: آنها آنقدر رسوا عمل کردند که همه مردم حتی دوستان دیروز آنها این فتنه را محکوم کردند.

وی خاطر نشان کرد: اکنون سخن مردم این است که این نگون بختان ریاست طلب اگر دین ندارید لااقل فهم و شور سیاسی و غیرت ملی داشته باشید، شما با این حرکت خائنانه خود نه تنها از صف مسلمانی خودتان خارج شدید بلکه از ایرانی بودن هم ساقط شدید.

امام جمعه قم خاطر نشان کرد: ای نگون بختان ریاست طلب با حمایتی که آمریکا و اسرائیل از شما کرد شما صلاحیت پیدا کردید که شناسنامه آمریکایی اسرائیلی بگیرید اما ما ملت به فضل خدا این توطئه ها را پشت سر گذاشته و مانند گذشته این فتنه ها برای اتحاد و بصیرت مردم موثر واقع شد.

سعیدی با اشاره به تجمعهای اخیر حوزویان و دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در محکومیت اغتشاشات 25 بهمن ماه خاطرنشان کرد: این همبستگی و اتحاد مردم، مجلسیان و سایر قوا باعث شد که این نظام مجددا بیمه شود و امروز همه امت اسلامی ایران از قوه قضائیه انتظار دارند که بیش از این به فتنه گران مهلت نداده و آنها را به اشد مجازات برساند.

خوارج جدید در حال شکل گیری است

امام جمعه قم با بیان اینکه باید عقبه داخلی این فتنه ها شناسایی و افشا و نابود شود، اظهار داشت: من سابقا در تریبون نماز جمعه هشدار دادم که خوارج جدید در حال شکل گیری است و شما مردم عزیز امروز شاهد به صحنه آمدن این خوارج هستید.

وی ادامه داد: ای خوارج جدید بدانید که ذوالفقار علی (ع) همراه با این مردم در تعقیب و نابودی شماست.

امام جمعه قم به شاخص های الگو بودن امت اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: 32 سال استقامت در راه اسلام یکی از ویژگی های مردم است و شما در این مدت در راه استقلال و تمامیت ارضی کشور و ارزش های دینی هرگز خسته نشدید و قله های پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کردید.

وی شناخت دشمن و توطئه های آنان را از دیگر شاخصه های الگو بودن امت اسلامی برشمرد و یادآور شد: مردم ایران طی این 32 سال توانستند توطئه های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را بشناسند و ملت ولایی و قهرمان ایران در برابر این توطئه ها با قدرت ایستاد و خاکریز های دشمنان را یکی پس از دیگری فتح کردند و اکنون خود ایران تبدیل به یک ابرقدرت شد.

سعیدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نور امید و استقامت را در دلهای محرومین و مستضعفین جهان تاباند اظهار داشت: دشمن نه تنها نتوانست ایران را شکست دهد بلکه نتوانست از صدور انقلاب به جهان جلوگیری کند و آنها حتی میلیون ها دلار در لبنان و عراق هزینه کردند اما به برکت عنایت خداوند در لبنان حزب اللهی به وجود آمد که ابهت چندین ساله اسرائیل را در 33 روز به باد فنا داد و در عراق نیز دولتی روی کار آمد که در راستای منافع جمهوری اسلامی است.

نسیم بیداری اسلامی به مصر وزید

امام جمعه قم ریشه کن کردن دیکتاتورهای ریشه دار در تونس و مصر را به برکت وجود انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: دیکتاتور ریشه دار در مصر که آمریکا به برکت وجود او خواب راحت داشت خوشبختانه با نسیم بیداری شما مردم که به سمت مصر وزید مردم این کشور قیام کردند و با وجود اینکه استکبار جهانی و صهیونیست ها سعی کردند حکومت حسنی مبارک را نگه دارند اما مردم مصر ظرف 18 روز این حکومت را ساقط کردند.

وی ادامه داد: با این خروش مردم مصر منافع اسرائیل، آمریکا، انگلیس و تمامی کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه و سراسر جهان به خطر افتاده و این زلزله را ابرقدرتی ایجاد کرد که اسلام و ایران اسلامی و رهبری امام خامنه ای هستند.

سعیدی تصریح کرد: دشمن اسلام با این جوشش مردمی و نهضت های اسلامی به تکاپو افتادند و سعی کردند این هیبت ابرقدرت جهانی را بشکنند و برای این کار قرآن را در آمریکا آتش زدند اما آتشی از آن قرآن برخاست که روزگار آنها را سیاه کرد.

امام جمعه قم خاطر نشان کرد: آنها در داخل کشور نیز عناصر خودفروخته خود را به کار گرفتند و در عاشورای سال گذشته برای اینکه ابهت نظام را بشکنند به دستگاه عزای اباعبدالله جسارت کردند ولی خوشبختانه ملت ایران در راهپیمایی های 9 دی و 19 دی درس بزرگی به آنها داد.

تاسی به پیامبر راه سعادت جامعه بشری است

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) راه سعادت بشر را در تاسی به این ذوات مقدس دانست و اظهار داشت: اولین تلاشی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام در مدینه انجام داد ایجاد الفت و وحدت بین مومنین بود و تذکر به وحدت از تذکرهای فراوان ایشان بود.

سعیدی آرمان تقریب و وحدت و انسجام را آرمان نبوی دانست و گفت: البته در این راستا باید هوشیار باشیم و دشمنان را از یاد نبریم چرا که استکبار جهانی زخم خورده و سیلی خورده است و در صدد تقابل مذاهب مختلف با یکدیگر است و باید در مقابل آنها ید واحده باشیم و در عین حال با صلابت و استواری در اعتقادات خودمان به صورت منطقی وارد مباحث علمی شویم.