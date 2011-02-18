انقلاب مصر هنوز پایان نیافته است/ ارتش گذرگاه رفح را باز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، هم اکنون دو میلیون نفر از قشرهای مختلف مردم مصر درمیدان التحریر و خیابانهای اطراف آن تجمع کرده اند.



مردم مصر که از ساعتها پیش برای برگزاری اولین تظاهرات میلیونی پس از سرنگونی حسنی مبارک در این میدان تجمع کرده اند، نماز جمعه را به امامت شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان اقامه کرده و هم اکنون در حال شنیدن خطبه ها هستند.



مردم مصر امروز را "جمعه پیروزی" نامیده اند و آمده اند تا بر ادامه راه انقلاب تا پیروزی نهایی و تحقق تمام خواسته های خود پس از سرنگونی رژیم فاسد و دیکتاتوری مبارک تاکید کنند.



شیخ یوسف القرضاوی در خطبه های نماز جمعه میلیونی قاهره، پیروزی مردم مسلمان مصر بر رژیم طاغوتی و دیکتاتوری مصر را متعلق به همه مسلمانان دانست.



وی در اشاره به تلاشهای گسترده آمریکا و اروپا برای مصادره انقلاب مردم مصر، خطاب به مردم به ویژه جوانان گفت : مبادا اجازه دهید برخی انقلاب شما را به نفع خود مصادره کنند.

شیخ القرضاوی با تقدیر از نقش ارتش مصر خواستار انتقال سریع قدرت به یک دولت غیر نظامی شد.



وی گفت : از ارتش می خواهیم ما را از شر دولت کنونی(احمد شفیق مزدور مبارک) رها کند.



شیخ القرضاوی از همه مردم مصر به ویژه جوانان خواست تا پیروزی نهایی صحنه را ترک نکنند تا تمام خواسته هایشان محقق شود.

وی با درخواست از مردم مصر اعم از مسلمانان و مسیحیان برای حفظ وحدت خاطر نشان کرد : مسلمانان و مسیحیان مصر در این انقلاب با یکدیگر متحد شدند و بر ضد طایفه گری به پیروزی رسیدند.

شیخ القرضاوی با اشاره به محاصره مردم مظلوم نوار غزه با همدستی رژیم سابق مصر تاکید کرد : شورای نظامی مصر باید با بازگشایی گذرگاه رفح، به محاصره مردم غزه پایان دهد.