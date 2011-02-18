محاکمه سران فتنه مطالبه عمومی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری با تشکر و تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم مازندران در راهپیمایی 22 بهمن افزود: این راهپیمایی و جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جهان بی نظیر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: جهان اسلام و دنیا از راهپیمایی میلیونی ملت ایران در 22 بهمن 89 حیرت زده شده و اکنون اوج بیداری اسلامی کشورهای جهان را فراگرفته است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه متاسفانه برخی افراد فریب خورده در داخل کشور با انجام اعمال خبط و خطاء در روز 25 بهمن قصد داشته 22 بهمن ملت ایران را تحت الشعاع قرار دهند تصریح کرد: برای ملت بزرگ ایران اکنون فتنه گری و ددمنشی این نامردان روزگار فاش شده است.

طبرسی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این افراد فتنه گر و خیانتکار به اسلام خود را حامی رهبری و ولایت دانسته بودند اکنون دوست و همیار دشمن استعمارگر شدند یادآور شد: محاکمه علنی سران فتنه مطالبه عمومی و خواسته واقعی ملت ایران است.

وی با اعلام اینکه قیام و بیداری ملت ایران در کشورهایی نظیر مصر، تونس، اندونزی و سایر کشورهای اسلامی رسوخ پیدا کرده است افزود: باید بساط فتنه و جدایی طلبی از کشور برچیده شود.

وی خواستار برخورد جدی قوه قضاییه با عاملان فتنه 25 بهمن 89 شد و گفت: این افراد مرتد از نظام و ارزشهای انقلاب باید به صورت علنی و جدی محاکمه شوند.

نماینده ولی فقیه در مازندران به درپیش بودن سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام محمد باقر(ع)، روز اخلاق اسلامی را به نمازگزاران تبریک گفت.

طبرسی در ادامه به هفته وحدت اشاره کرد و افزود: ملت ایران باید طلایه دار حفظ وحدت بین جریانات و گروههای سیاسی باشد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه کتاب مازندران در عین حال از نبود مجموعه نمایشگاهی مستقل در مرکز مازندران انتقاد کرد و از مسئولان استان خواستار پیگیری جدی این مشکل در آینده نزدیک شد.