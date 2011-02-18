رشد 10.5 درصدی حمل کالا توسط کشتیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، علی عزتی مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توانمندی و تجهیزات شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران در بندر امام افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از پتانسیل های مهم نظام است که با دارا بودن 165 فروند کشتی، بزرگترین ناوگان تجاری منطقه خاورمیانه، خلیج فارس و اقیانوس هند به شمار می رود.

وی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ تحمیلی خط دوم دفاعی کشور محسوب می شد، ادامه داد: در حال حاضر نیز که در مواجه با جنگ نرم دشمنان نظام قرار گرفته است، این شرکت در خط مقدم مبارزه قرار دارد.

مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تحریم ها اشاره کرد و گفت: درشرایط محدودیتها و تحریمهای اعمال شده علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در طول تاریخ صنعت کشتیرانی بی سابقه بوده است، اگر توان، تخصص، دانش و همچنین تلاش نیروهای خدوم این شرکت نبود عملیات فنی و بازرگانی ناوگان تجاری کشور با مشکل مواجه می شد.

عزتی افزود: با وجود این تحریم ها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نه تنها توانسته طبق روال عادی به فعالیتهای خود ادامه دهد بلکه توانسته تا حدود زیادی برنامه های توسعه ای خود را نیز دنبال کند.

مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استمرار افزایش ظرفیت ناوگان این شرکت در طول سال های گذشته گفت: در طول 32 سال گذشته جهش قابل توجهی را در ظرفیت سازی و توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم به طوری که ظرفیت حمل این گروه از 525 هزار تن و 42 فروند کشتی موجود دراوایل انقلاب به 5.8 میلیون تن با 165 در شرایط فعلی رسیده است.

وی به ایرانیزه کردن نیروی دریانورد فعال در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ادامه داد: در حالیکه در 32 سال قبل حدود 80 درصد از نیروی دریانورد فعال در ناوگان این شرکت خارجی بودند در حال حاضر این رقم به 15 تا 20 درصد رسیده است.

عزتی افزود:علاوه براین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته سرمایه گذاری های وسیعی به منظورتامین رضایت مشتریان و را ه اندازی شرکتهای اقماری نظیر شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران انجام داده است.

وی درادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص ورود شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران به بورس اظهار داشت: ورود شرکتهای تابعه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه راهبردی است که در سطح گروه در حال پیگیری است و در این راستا اقدامات اولیه برای ورود شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران به بورس انجام شده است و امیدواریم با تمهیدات اتخاذ شده بزودی شاهد پذیرش این شرکت در بورس باشیم.

مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با توجه به سرمایه گذاری های متعددی که در کشتیرانی جنوب خط ایران در حال انجام است مطمئن هستیم این سرمایه گذاری ها منافع خوبی را برای این شرکت در بر خواهد داشت و در بازار بورس نیز موفق عمل خواهد کرد.

وی درباره تحقق سود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت:امیدواریم با برنامه های توسعه ای در دست اجرا سود اعلام شده را در سال آینده محقق کنیم.

عزتی در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه ها در هزینه های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آن بخش از حمل و نقل دریایی محمولات که در آبهای بین المللی انجام می گیرد به دلیل محاسبه هزینه ها با نرخ های بین المللی تاثیری در فعالیت های ما در این بخش نداشته است اما در حوزه خلیج فارس بویژه در بخش حمل و نقل مسافر و تردد بین بنادر جنوبی افزایش قیمت سوخت، هزینه های ما را نیز افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد:علاوه براین در حوزه دریای خزر نیز که ما از سوخت نیمه یارانه ای استفاده می کردیم با افزایش قیمت سوخت، هزینه ها و به تبع آن نرخ های کرایه نیز افزایش می یابد.

مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفارش ساخت به کشتی سازان داخلی نیز گفت: سازندگان داخلی همواره در اولویت برنامه های توسعه ای این شرکت قرار داشته و دارند اما اگر شرکتهای داخلی توانمندی لازم را در ساخت و تحویل به موقع کشتی های سفارشی نداشته باشند نمی توانیم منتظر بمانیم و سرنوشت ناوگان را به یاردهای داخلی بسپاریم تا در آینده به توانایی برسند.

عزتی با بیان اینکه اگر یاردهای داخلی نتوانند سفارشات را به موقع ساخته و تحویل دهند به ناچار باید به سراغ شرکتهای خارجی برویم گفت: این در حالی است که اگر این شرکتها به توانمندی لازم برسند به نفع ما نیز خواهد بود که سفارشات خود را به دلیل امکان برخورداری از برخی امتیازات و تسهیلات مالی و بانکی ، به داخل تزریق کنیم.

وی در خصوص رویکرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از تسهیلات منابع بانکی داخلی نیز افزود: این شرکت به دلیل نیاز به تسهیلات مالی برای انجام طرح های توسعه ای نظیر ساخت و خرید کشتی ، تجهیزات و بندر علاوه بر استفاده از منابع خارجی، از منابع بانکی داخلی نیز استفاده می کند که در این ارتباط می توان به دریافت 400 میلیون دلار تسهیلات از بانک توسعه صادرات اشاره کرد.

عزتی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت کشتی ربوده شده تحت مدیریت کشتی شرکت ایران و هند که در شمال اقیانوس هند توسط دزدان دریایی ربوده شد، گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی این کشتی فله بر حامل سنگ آهن هم اکنون در حرکت به سمت سومالی و منطقه مورد نظر دزدان دریایی است.

وی اضافه کرد: معمولا دزدان دریایی پس از استقرار در منطقه مورد نظر خود با مالکان کشتی های ربوده شده وارد مذاکره می شوند که زمان شروع مذاکره تا آزادسازی کشتی متفاوت است و ممکن است دو تا سه ماه بطول بیانجامد.