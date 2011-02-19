مراقب دام سایتهای غیرمجاز رزرو مراکز اقامتی باشید

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر نشان اعتماد ملی، پشتیبانی سایت از سوی سازمانهای متولی، جامعه و اتحادیه های هتلداری را از جمله مواردی دانست که کاربران می توانند با آگاهی یافتن از آنها به سایت مورد نظر اطمینان کرده و نسبت به رزرو مرکز اقامتی مورد نظر خود اقدام کنند.

مدیر شبکه رزرواسیون پردیس، علت نبود یک سایت جامع که خدمات اینترنتی و رزرو هتلهای ایران را پوشش دهد در نداشتن توجیه اقتصادی برای پشتیبانی کننده چنین سایتی عنوان کرد و گفت: اگر شرکتی خدمات اینترنتی ده مرکز اقامتی را پوشش دهد نتیجه مالی بهتری می گیرد تا اینکه همه هتلهای ایران را تحت پوشش قرار دهد.

قاسمی درباره رزرو اینترنتی هتلهای با درجه سه ستاره به پایین هم گفت: مردم معمولا هتلهایی که سه ستاره بیشتر دارند را رزرو می کنند و ترجیح می دهند که اول خدمات و اتاقهای هتل آپارتمانها یا مهمانپذیرها را ببینند بعد آنها را رزرو کنند. حتی بسیاری از مدیران این مراکز نیز رضایت چندانی به متصل شدن به شبکه های اینترنتی ندارند و می گویند که ما حتی رزرو تلفنی هم قبول نمی کنیم چون مسافر بعد از اینکه اتاق را می بیند از رزرو خود پشیمان می شود.

این فعال گردشگری گفت: روزانه بیش از 6 تا 7 هزار نفر از وب سایتهایی که توسط شبکه پردیس پشتیبانی می شوند، بازدید می کنند که از این تعداد روزانه 10 تا 15 بازدید منجر به رزرو مراکز اقامتی می شود.

وی افزود: همیشه این طور نیست که بازدید کننده ها به رزرو اتاق اقدام کنند چون در برخی از موارد شاید کاربر خدمات صد هتل را در این سایها ببیند و بعد بخواهد مستقیما به هتل مراجعه و یا از طریق آژانسهای مسافرتی نسبت به اجاره اتاق افدام کند.

مدیر شبکه رزرواسیون پردیس در ادامه بازدید از سایتهای رزرواسیون و رزرو اینترنتی مراکز اقامتی توسط ایرانیها را رو به رشد دانست.