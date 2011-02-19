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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

جام جهانی کشتی - بلاروس/

تیم ملی ایران کره جنوبی را شکست داد

تیم ملی ایران کره جنوبی را شکست داد

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی بلاروس با نتیجه 6 بر یک کره جنوبی را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار تیم ایران توسط محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم، سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم، فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم، طالب نعمت پور در وزن 84 کیلوگرم و بابک قربانی و بشیربابا جانزاده در اوزان 96 و 120 کیلوگرم مقابل حریفان خود به پیروزی رسید. حمید زارع در وزن 60 کیلوگرم مقابل حریف خود در دو تایم شکست خورد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان دوره گذشته این رقابتها در ارمنستان  که در گروه دوم با تیمهای ترکیه، کوبا، بلاروس و کره جنوبی همگروه است بعدازظهر امروز به مصاف کوبا می رود و امشب با تیمهای ترکیه و بلاروس روبرو می شود. دیدارهای مقدماتی امروز شنبه و مسابقات نهایی فردا یکشنبه برگزار می شود. در گروه دوم این مسابقات تیمهای روسیه، بلغارستان، قزاقستان، ارمنستان و آذربایجان قرار دارند.

کد مطلب 1256471

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