ترکیه از آمریکا خواست تا در امور داخلی این کشور دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشیال تایمز، پس از آنکه "فرانسیس ریکیاردون" از نبود آزادی مطبوعات در ترکیه انتقاد کرد دولت این کشور ضمن انتقاد شدید از وی خواست تا در امور داخلی این کشور دخالت نکند.

فرانسیس ریکیاردون که در واکنش به بازداشت "سونر یالچین" و سه نفر از همکاران روزنامه نگار وی که متهم به ارتباط با پرونده گروه برانداز "ارگنه کون" هستند صحبت می کرد، گفت: از یک طرف یک سیاست اعلام شده برای حمایت از آزادی مطبوعات وجود دارد و از سوی دیگر روزنامه نگاران تحت بازداشت هستند.

"احمد داوداوغلو" وزیر خارجه ترکیه در ارتباط با این موضوع گفت: ما این را برای یک سفیر درست نمی دانیم که درباره رسیدگی ها وتحقیقات جاری (در خصوص گروه های برانداز در ترکیه) قضاوت کند زیرا که این یک مسئله مربوط به آزادی مطبوعات و آزادی بیان نیست و مسائل دیگری در آن دخیل هستند.

در همین رابطه "بولنت آرینج" معاون نخست وزیر ترکیه نیز گفت که تعقیب روزنامه نگاران نه به دلیل ابراز عقاید آنها بلکه به واسطه اقدامات جنایی بوده است.

داوداوغلو همچنین گفته که سفیر آمریکا در گفتگو با مقام وزارت خارجه ترکیه به وی اعلام کرده که اظهاراتش درباره آزادی بیان در ترکیه در "شرایط غیر رسمی" بوده است.