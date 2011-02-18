ظلم فتنه گران بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه زنجان با تاکید بر اینکه فتنه گران در حق نظام و رهبر، ظلم، بی عدالتی و خاطی گری می کنند، گفت: فتنه گران افرادی ظالم هستند و در حق نظام و رهبری ظالم می می کنند.
حجت الاسلام واعظی تاکید کرد: ملت ایران اگر ببینند فتنه گران زیاد پررو شدند آنها را دود می کنند و نابودشان می کنند و من به عنوان یک طلبه ناقابل جانم را فدای راه رهبری می کنم.
وی با بیان اینکه فتنه گران با ادعاهای واعی و دروغ به نظام ظلم می کنند، افزود: شما ظالم و باطن هستید و زور می گوید و خودتان می دانید حرفتان و خواسته تان ناحق است و برآن اصرار می کنید.
حجت الاسلام واعظی فتنه گران را انسانهای کوچکی دانست و افزود: شما خیلی اشتباه می کنید و در راه اشتباه و ناثواب حرکت می کنید.
وی با اشاره به حوادث 25 بهمن ماه، این حوادث را ناشی از خیانت و توطئه فتنه گران دانست و تاکید کرد: ملت با تمام توان جواب خیانت ها و فتنه های آنان را خواهد داد.
حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه ملت ایران، طی 32 گذشته در سخت ترین شرایط در کنار نظام و ولایت فقیه ایستاده است، فتنه عده ای اجیر شده و مزدور استکبار را برای نظام بی ارزش عنوان کرد و افزود: این عده تنها خود را در جامعه منزوی و منفور می کنند.
وی با یادآوری حوادث پس از انتخابات سال 88 تا به امروز ، این حوادث را با هدایت و برنامه ریزی استکبار عنوان کرد و ادامه داد: ملت ایران هرگز خیانت های فتنه گران را بی جواب نخواهد گذاشت و در مقابل این خیانت ها در کنار رهبری و نظام قاطعانه پاسخ خواهد گفت.
حجت الاسلام واعظی با رد اینکه مقام معظم رهبری در انتخابات سال 88 با حمایت از کاندیدای خاص سعی در پیروزی فلان شخص داشت و از پیروزی شخص دیگر نگران بود افزود: کسانی که این ادعای غلط و باطن را می کنند باید به نظر رهبری بر تائید صلاحیت وزیری که به خاطر قضایای عاشورای سال 78 از سمت خود استفا داده بود برگردند.
امنام جمعه زنجان افزود: دل نظام و مقام معظم رهبری بزرگ است و هرگز از کسی یا شخصی نترسیده است و این امر طی 32 سال گذشته به عینه قابل مشاهده بوده است.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایارن در طی 32 سال سخت ترین شرایط را سپری کرده است افزود: ملت ایران در سایه تیبعیت از فرامین ولایت فقیه در برابر همه توطئه های استکبار و فتنه گران و منافقان ایستاده اند.
امام جمعه زنجان همچنین دبا اشاره به اینکه امروز جهان به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی با نهضت های آزادی خواهانه مواجه است افزود: امروز جهان شاهد صدور انقلاب اسلامی ایران است.
حجت الاسلام واعظی با یادآوری اینکه حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب فروند که کشور ایران به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کشور محمدی می شود افزود: امروز مقام مقام معظم رهبری عنوان می فرمایند که جهان جهان اسلام محمدی می شود.
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