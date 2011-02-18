ظلم فتنه گران بی سابقه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه زنجان با تاکید بر اینکه فتنه گران در حق نظام و رهبر، ظلم، بی عدالتی و خاطی گری می کنند، گفت: فتنه گران افرادی ظالم هستند و در حق نظام و رهبری ظالم می می کنند.



حجت الاسلام واعظی تاکید کرد: ملت ایران اگر ببینند فتنه گران زیاد پررو شدند آنها را دود می کنند و نابودشان می کنند و من به عنوان یک طلبه ناقابل جانم را فدای راه رهبری می کنم.

وی با بیان اینکه فتنه گران با ادعاهای واعی و دروغ به نظام ظلم می کنند، افزود: شما ظالم و باطن هستید و زور می گوید و خودتان می دانید حرفتان و خواسته تان ناحق است و برآن اصرار می کنید.



حجت الاسلام واعظی فتنه گران را انسانهای کوچکی دانست و افزود: شما خیلی اشتباه می کنید و در راه اشتباه و ناثواب حرکت می کنید.