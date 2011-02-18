با وحدت و همدلی تمامی دسیسه های دشمن خنثی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج ضمن گرامیداشت ایام هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص)، اظهار داشت: با تقویت وحدت و همدلی در جامعه می توان در مقابل تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن ایستادگی نموده و آنها را خنثی کرد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی و با ابتکار امام راحل (ره) هفته وحدت نامگذاری شد و بدون شک این اقدام مهم باعث تقویت وحدت و همدلی در جامعه شده و علاوه بر کشورمان امروز در سایر کشورهای اسلامی نیز این هفته گرامی داشته می شود.

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که بر وحدت هر چه بیشتر جوامع اسلامی تاکید کرده است، بیان داشت: دشمن می داند که بهترین راهکار برای ضربه زدن به دین مبین اسلام و کشورهای مسلمان ایجاد اختلاف و تفرقه است و به همین دلیل بیشترین سرمایه گذاری خود را بر روی این مهم متمرکز کرده است.

ماموستا مجتهدی با اشاره به نقش ویژه مقام معظم رهبری در راستای تقویت وحدت در کشور و سایر جوامع اسلامی گفت: مقام معظم رهبری با درایت و توانمندی خویش تاکنون نظام اسلامی را از طوفان های سهمگین نجات داده و اقدامات معظم له در راستای تقویت هر چه بیشتر پایه های وحدت در جامعه ایران و سایر کشورهای منطقه ویژه و تاثیرگذار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت امنیت در کشور اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت وجود مسئولانی دلسوز و مردمی همیشه در صحنه همواره یکی از امن ترین کشورهای جهان بوده و امروز نیز این مهم به عینه قابل مشاهده است.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: در کنار امنیت موجود در سراسر کشور امنیت در استان کردستان نیز در حد مطلوبی قرار دارد و امیدواریم که با مشارکت و همکاری هر چه بهتر مردم این روند طی سالهای آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد تا شاهد خدمت رسانی بهتر به مردم باشیم.

بعد از پایان خطبه های نماز جمعه، مردم خداجویی استان کردستان همراه و همگام با سایر نقاط کشور ضمن حضور در راهپیمایی اقدامات فتنه گران در 25 بهمن را محکوم کردند.