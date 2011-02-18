تصویر جدید هابل از یک کهکشان کرکی شکل

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر را دوربین WFC3 تلسکوپ فضایی هابل از کهکشان مارپیچ NGC 2841 گرفته است.

NGC 2841 یا "مسیه 82" یکی از کهکشانهایی است که درحال حاضر میزان تشکیل ستاره در آن بسیار پایین است.

دانشمندان با استفاده از تصاویر هابل در تلاش برای مقایسه کهکشانهای با ویژگیهای مختلف هستند تا به کمک این مقایسه ها بتوانند تمام جنبه های فرایندهای تولد ستارگان را کشف کنند.

فرایندهای تشکیل ستارگان برای قالب ریزی جهان اساسی هستند و نه تنها یک نقش کلیدی در تکامل کهکشانها ایفا می کنند بلکه در ایجاد احتمالی منظومه های سیاره ای نیز حضور دارند. به همین دلیل مطالعه بر روی این فرایندها که می تواند در هر کهکشان متفاوت از کهکشان دیگر باشد برای ستاره شناسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این دانشمندان با انتخاب کهکشان NGC 2841 قصد دارند محیطهای مختلف تشکیل ستارگان را در این کهکشان بررسی کنند.

براساس گزارش یونیورس تودی، این کهکشان مارپیچ در فاصله حدود 46 میلیون سال نوری از زمین در صورت فلکی دب اکبر قرار دارد. NGC 2841 بخشی از یک گروه کهکشانی به نام "مارپیچهای کرکی شکل" است.

درحقیقت این کهکشانها ظاهری کرکی دارند و در آنها مناطق گستردگی ستارگان به شکل نقاط پولک مانند و یا فلس مانند دیده می شود.

این تصویر هابل نشان می دهد که در حلقه این کهکشان، ستارگان بسیار گرم و جوانی وجود دارند، باوجود این مناطق تشکیل ستارگان بسیار کم است. به این ترتیب به نظر می رسد که این ستارگان جوان منطقه ای را که در آن متولد شده اند از بین برده اند.