بدخواهی برای ملت ایران با پاسخهای کوبنده مردمی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حجت الاسلام محمدعلی رحمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه آمل افزود: اقدام فتنه گران در 25 بهمن ثابت کرد که آنها از بازیچه و خط گیری از آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس هستند.

وی ادامه داد: در این روز اگر چه عده بسیار کمی به خیابان ها آمده بودند ولی جسارت آنها موجب جریحه دار شدن عواطف مردم ایران شد.

امام جمعه آمل با هشدار به سران فتنه تصریح کرد: در هیچ شرایطی ملت ایران در مقابل فتنه گران سکوت نخواهند کرد.

رحمانی گفت: ملت ایران با افرادی که آلوده به فتنه هستند و برای دشمنان خارجی در داخل و یا خارج از ایران اسلامی بستر سازی می کنند حمایت نخواهد کرد.

وی افزود: آمریکا ومتحدانش اکنون در حال دست و پا زدن در باتلاقی هستند که خودشان عمق آن را عمیق تر کردند.

امام جمعه آمل، جداشدن سرانه فتنه از مسیر ولایت و رهبری را نشانه تنفرعمومی از آنان اعلام کرد و یادآور شد: جدا شدن از مسیر ولایت اکنون برای سران فتنه درکشورمان گران تمام شده است.

رحمانی، برخورد قاطع با سران فتنه را حق و مطالبه مردمی از دستگاه قضایی دانست و از مسئولان قوه قضائیه خواست هرچه سریعتر مجازات علنی سران فتنه را انجام دهد.