به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل نجار در مراسم رونمایی از خودروی لیفان 620 در ارگ جدید بم گفت: کشور در جایگاه علمی و صنعتی بسیار بالایی قرار دارد، دستاوردهای کشور در زمینه های هوا و فضا، پرتاب ماهواره و موشک و تحقیقات علمی، نشان از توانمندی‌های ملی دارد، بنابراین اگر بتوان ظرفیت‌های موجود را حفظ کرد و با بهره‌وری ارتقا داد، به مراتب بهتر از ایجاد امکانات جدید در گوشه و کنار خواهد بود.

استاندار کرمان با ابراز تاسف از عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالای منطقه ویژه اقتصادی و صنعتی ارگ جدید بم افزود: امیدواریم این ظرفیتها بتوانند در جهت ارتقاء و توسعه مجموعه کرمان خودرو، یاری‌رسان باشند.

وی تصریح کرد: مجموعه صنعتی کرمان خودرو با وجود سونامی‌های ایجاد شده در شروع کار، توانست به کار خود ادامه دهد، این درحالی است که با خلاقیت و همت مهندسان ایرانی، کرمان خودرو توانست تحریم ها را دور بزند.

همچنین در ادامه، محمدرضا میرعلینقی مدیرعامل شرکت کرمان موتور نیز گفت: از دو سال پیش، عملیات اجرایی این خودرو برای بازار ایران آغاز و در سال گذشته، قرارداد همکاری روی این خودرو منعقد شد.

وی با اعلام اینکه لیفان 620 در سه بار و هر بار 30 هزار کیلومتر در جاده های ایران آزمایش شده است، افزود: این خودرو با استانداردهای اروپایی روز دنیا منطبق است و می توان این نوید را داد که تولید این خودرو در سال آتی، به 7 هزار دستگاه برسد.

میرعلینقی با اشاره به امکانات رفاهی لیفان 620 گفت: این خودرو دارای مشخصه هایی است که هم اکنون خودروهای بالای 300 میلیون ریال بازار داخلی از آن بهره می برند.

وی متوسط سوخت این خودرو در سیکل برون شهری را 6.5 لیتر و در سیکل ترکیبی 7.5 تا 7.6 لیتر در هر 100 کیلومتر ذکر کرد و ادامه داد: فاز اول تولید با سوخت بنزین برنامه ریزی شده و در سال آینده برنامه دوگانه سوز کردن لیفان 620 در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت کرمان موتور با بیان اینکه قیمت را بازار تعیین خواهد کرد، افزود: قیمت تعین شده این شرکت برای این خودرو بین 185 تا 195میلیون ریال بر آورد می شود.

میرعلینقی میزان خودکفایی لیفان 620 را 20 درصد اعلام و اظهار داشت: این میزان خودکفایی تا سال آینده به 40 تا 50 درصد خواهد رسید.

براساس این گزارش، طراحی موتور این خودرو از سوی دو شرکت بی.ام.دبلیو و کرایسلر صورت گرفته است و سازنده این موتور ترایتک (Tritec) برزیل است.