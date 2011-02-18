  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

بوشهر نیازمند 40 پزشک متخصص است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مراکز درمانی و بیمارستانهای بوشهر نیازمند بیش از 40 پزشک در تخصصهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا حیدری ظهر جمعه در حاشیه برگزاری آزمون دستیاری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان در بخشهای بیماری های قلبی، جراحی، مغر و اعصاب، روان پزشکی، داخلی ، زنان و زایمان و اطفال نیازمند پزشک تخصصی است.

وی به برگزاری آزمون دستیاری تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در استان اشاره کرد و گفت: 156 پزشک عمومی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این رقابت علمی شرکت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: آزمون دستیاری تخصصی در 17 دانشگاه از 43 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد.

حیدری افزود: برای ایجاد امنیت برگزاری آزمون دستیاری تخصصی از سامانه های مطمئن امنیتی در محل نگهداری مخازن و محل برگزاری آزمون استفاده شده است.

کد مطلب 1256495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها