بوشهر نیازمند 40 پزشک متخصص است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا حیدری ظهر جمعه در حاشیه برگزاری آزمون دستیاری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان در بخشهای بیماری های قلبی، جراحی، مغر و اعصاب، روان پزشکی، داخلی ، زنان و زایمان و اطفال نیازمند پزشک تخصصی است.

وی به برگزاری آزمون دستیاری تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در استان اشاره کرد و گفت: 156 پزشک عمومی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این رقابت علمی شرکت کردند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: آزمون دستیاری تخصصی در 17 دانشگاه از 43 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد .

حیدری افزود: برای ایجاد امنیت برگزاری آزمون دستیاری تخصصی از سامانه های مطمئن امنیتی در محل نگهداری مخازن و محل برگزاری آزمون استفاده شده است.