۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

مردم استان زنجان خواستار محاکمه فتنه گران شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه استان زنجان ظهر جمعه در اعتراض به اغتشاشات فتنه گران دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این راهپیمایی که در مناطق مختلف استان زنجان برگزار شد راهپیمایان با در دست داشتن تصاویر مقام معظم رهبری و همچنین پلاکاردهای با مضامین محکومیت اقدامات فتنه گران خواستار محاکمه هرچه سریعتر فتنه گران شدند.

در راهپیمایی مردم شهر زنجان که از محل امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر زنجان، محل اقامه نماز جمعه به طرف میدان انقلاب شهر زنجان برگزار شد، راهپیمایان ب سردادن شعارهای مانند " ما اهل کوفه نیستیم جون می دیم و می ایستیم"، "مرگ بر منافق"، "مرگ بر اسرائیل" و" مرگ برآمریکا"، خواستار محاکمه فتنه گران شدند.

در پایان راهپیمایی بعد از قرائت بیانیه کشوری راهپیمایی پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد.


 

