۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

هفته بیست و سوم لیگ برتر/

پیروزی ذوب آهن و سپاهان و توقف تراکتورسازی و مس کرمان در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدارهای آغازین از هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان به ترتیب مقابل صنعت نفت آبادان و پاس همدان به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز جمعه با برگزاری هفت بازی در شهرهای مختلف آغاز شده که در نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* راه آهن شهرری صفر - سایپای البرز صفر

* فولاد خوزستان صفر - مس کرمان صفر

* استیل آذین تهران صفر - پیکان قزوین صفر

* پاس همدان صفر - سپاهان اصفهان یک
گل: احسان حاج صفی (9)

* شهرداری تبریز صفر - صبای قم صفر

* ذوب آهن اصفهان 2 - صنعت نفت آبادان صفر
گل‌ها: محمد قاضی (20) و سیدمحمد حسینی (26)

* ملوان بندرانزلی صفر - تراکتورسازی تبریز صفر

