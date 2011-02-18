به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور در جمع راهپیمایان تهرانی که بر علیه سران فتنه برگزار می شد با بیان اینکه از اوایل انقلاب که ایادی استکبار حیات خود را در خطر می دیدند و جهان دو قطبی آن زمان نظام اسلامی را برخلاف دیدگاههای خود می دید انواع توطئه ها و دسیسه ها را علیه مردم کشورمان آغاز کرد و سعی نمود در فعالیتهای نظام اخلال ایجاد کند.

وی افزود: فتنه خلق عرب و در اوایل عمر شریف حضرت امام فتنه قائم مقام رهبری و در دوران اصلاحات که دشمن تلاش نمود ایادی خود را در بدنه اجرایی نظام نفوذ دهد که از طریق نشریات زنجیره ای سعی کرد افکار و دیدگاههای خود را به مردم کشورمان بقبولاند که همین دیدگاهها در مجلس ششم نیز جاری شد و مشاهده کردیم برخی نمایندگان این مجلس همان سخنان غربی ها را در نطق های خود فریاد می زدند.

وی به انتخابات دهم ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: دشمنان سعی کردند در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری فروپاشی نظام را سرعت ببخشند و در همین زمینه فتنه ای را به وجود آوردند و سعی کردند در افکار عمومی بخشی از مردم بذر تردید در نتایج انتخابات را ایجاد کنند که سعی کردند با فعال کردن رسانه های خود عملیات روانی گسترده ای را ترتیب دهند و اعتراض موهوم عده ای از ایادی خود را به عنوان مطالبه عمومی جا بزنند.

ذوالنور به عملکرد خواص بی بصیرت در جریان فتنه اشاره کرد و اظهار داشت: خواص بی بصیرت که به چهره های شاخص در نظام اسلامی اطلاق می شوند در جریان فتنه با سکوت مخرب و معنادار خود سعی کردند بذر تردید را در دل مردم بکارند و با سکوت معنادار در پازل استکبار قرار گرفتند اما طولی نکشید که در صفوف آشوبگران مشاهده کردیم لیبرال ها، سکولارها، منافقین و سلطنت طلبان در کنار فتنه گران قرار گرفتند و زیر پرچم دروغین خط امام علیه مردم کشورمان صف کشیدند اما خواص بی بصیرت زمینه ای را فراهم کردند که سران فتنه با اتکا به آنها به فعالیت خود ادامه دهند و از طریق تریبون ها با سخنان دوپهلو و منافقانه به فتنه گران کمک کردند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: مردم کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن امسال که با حضور بیش از 50 میلیون نفر صورت گرفت حضور حماسی به نمایش گذاشتند .

وی افزود: در نشستی که روزها قبل از 22 بهمن برگزار شد موسوی خوئینی ها مرد خاکستری جریان فتنه در جواب سران فتنه که به دنبال برگزاری یک راهپیمایی در 21 بهمن بودند اظهار داشته بود اگر آنها این راهپیمایی را ترتیب دهند مردم در 22 بهمن آنها را به سزای اعمالشان خواهند رساند که در روز 22 بهمن نیز این عمل را شاهد بودیم.

ذوالنور در همین زمینه به فته 25 بهمن نیز اشاره کرد و تصریح کرد: دشمنان با طراحی این فتنه به دنبال هدف قراردادن اتحاد مردم در روز 22 بهمن بودند و سعی داشتند ذائقه مردم را تلخ کنند و حرکت مردمی 22 بهمن را تحت تاثیر قرار دهند. در زمانی که رسانه های غربی نیز به بی اثر بودن عملکرد سران فتنه اعتراف کرده بودند اما سران فتنه با عملکرد منافقانه خود در 25 بهمن تلاش کردند جهان را متوجه داخل ایران کنند و از بیداری اسلامی که در جهان شکل گرفته مردم مسلمان را منصرف کنند.

وی ادامه داد: آنها سعی کردند جمعیتی را به داخل خیابانها بکشانند اما مردم به بیانیه های آنها واکنشی نشان ندادند و موسوی و کروبی فقط توانستند مشتی از اراذل و اوباش و ضد انقلابیون را به داخل خیابانها بکشانند که در خیابان انقلاب شاهد بودیم که خون دانشجوی شهید را به کف خیابانها ریختند.

ذوالنور تاکید کرد: این فتنه موجب شد بسیاری از خواص سکوت کرده با مشاهده رابطه سران فتنه با دنیای استکبار از آنها اعلام برائت کنند .

وی با بیان اینکه تجمع نمازگزاران کشورمان چند پیام دارد افزود: اولین پیام راهپیمایی امروز به مقام معظم رهبری است چرا که این مردم بارها در دفاع از ولایت فقیه و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب فعالیت کرده اند.

ذوالنور افزود: پیام دوم به مسئولین تصمیم گیر در قوه قضائیه است که من از زبان مردم اعلام می کنم تا به حال سران فتنه مورد مدارای زیادی قرار گرفتند که البته همین مدارا موجب شد باطن خبیث آنها در دیدگاه مردم آشکار شود و مردمی که چهره منافقانه آنها را ندیده بودند با باطن آنها آشنا شوند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: اما هم اکنون صبر مردم انقلابی به سر رسیده است و درخواست آنها اشد مجازات اسلامی برای سران فتنه است.

وی در بیان پیام سوم این راهپیمایی تاکید کرد: مهمترین خطاب این راهپیمایی به خواص جامعه است چرا که چند دسته خواص در نظام وجود دارد اولین دسته آنها جریانی بودند که ابتداهمراه با فتنه گران حرکت می کردند ولی با آشکار شدن باطن آنها به سیل خروشان مردم و پشت سر رهبری قرار گرفتند.

ذوالنور افزود: دسته دوم کسانی بودند که از مسئولین و سیستم اجرایی کشور دلخوری هایی داشتند ولی با سکوت خود خواسته یا ناخواسته جبهه استکبار را تقویت کردند. اما در گروه سوم خواص بی بصیرتی وجود داشت که منافع شخصی و عشق به فرزندان دل آنها را کور کرد و از انقلاب فاصله گرفتند.

وی ادامه داد: پیام مردم به این دسته این است موضع گیری خود را شفاف کنید چرا که این آخرین فرصت برای شماست و اگر مواضعی شفاف ارائه نکنید در زیر خروارهای مردم مدفون می شوید و از جریان انقلاب حذف ابدی خواهید شد.

وی در پایان این راهپیمایی خاطر نشان کرد: آخرین پیام این راهپیمایی به استکبار جهانی است چرا که این مردم پای همه آرمانها ایستاده اند و امتحان خود را پس داده اند و اگر امروز در دنیا شاهد خروش مردم مسلمان هستید به برکت ایستادگی مردم انقلابی کشورمان در سی و دو سال گذشته است.