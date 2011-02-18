ملت ایران دیگر تحمل حماقتهای سران فتنه را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با محکوم کردن بلوای 25 بهمن، سران فتنه را خوارج و طلحه و زبیرهای زمان خواند و افزود: اینان که ثابت کرده اند شریک دزد هستند چگونه می توانند خود را رفیق قافله بدانند.
وی موضع شجاعانه نمایندگان مجلس و طلاب حوزههای علمیه کشور را ستود و خواستار حضور و مشارکت مردم در راهپیمایی بعد از نمازجمعه شد.
وی حرکت 25 بهمن را حرکتی خفت بار و تفرقه افکنانه ذکر کرد که با حرکت مهندسی شده از سوی استکبار به دست سران فتنه به اجرا درآمد.
حسینی خاطرنشان کرد: این خوارج با سوء استفاده از فرصت نظام اسلامی که برای برگشت آنان به مردم فراهم شده بود، تحمل مردم را به سر آورده اند.
امام جمعه ابرکوه افزود: ملت دلیر ایران دیگر تاب تحمل حماقتهای پی در پی این افراد را ندارند و مجازات قاطعانه و سریع آنان را خواستار هستند
وی همچنین با تبریک به مناسبت هفته وحدت، نقش وحدت اسلامی در جهان اسلام که در خیزشها و قیامهای مردم مصر، تونس و الجزایر و یمن و دیگر بلاد اسلامی جلوه رهاییبخش دارد را بسیار موثر خواند.
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