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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

حجت الاسلام صباحی:

پیروی از ولایت فقیه و وحدت مهمترین نیاز جامعه امروز است

پیروی از ولایت فقیه و وحدت مهمترین نیاز جامعه امروز است

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با تاکید بر اینکه فتنه گران در صدد ضربه زدن به ولایت فقیه هستند گفت: حمایت و پیروی از ولی فقیه و وحدت جامعه اسلامی مهمترین نیاز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: دشمن در صدد ضربه زدن به جامعه است و بصیرت مهمترین عامل در راستای دفع فتنه های است.

وی تصریح کرد: هدف دشمنان داخلی و خارجی ضربه زدن به ولی فقیه است زیرا دشمن پس از سالها فهمیده است نقطه قوت جامعه اسلامی ایران اصل ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: فتنه 25 بهمن نیز در همین راستا انجام شد اما مردم باید بدانند با وحدت و پیروی از ولایت فقیه هیچ ضربه ای به انقلاب نخواهد رسید.

خطیب جمعه کرمان افزود: میزان هر فرد حال فعلی او است و این فرموده رهبر کبیر انقلاب باید همیشه در ذهن مردم باشد.

وی تاکید کرد: ملت در راستای حفظ ارزشها و قوانین کشور با هیچ فردی شوخی ندارند.

وی افزود: امروز تمام خواص باید راه خود را در قبال فتنه گران مشخص کنند و اجازه سوء استفاده به آنها ندهند.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم در راستای محاکمه سران فتنه گفت: باید در این زمینه اقدام شود و همه اقشار جامعه نیز با بالا بردن سطح بصیرت خود در مقابل توطئه های دشمنان هوشیار باشند.

نماز گزاران کرمانی در نماز جمعه کرمان با سردادن شعارهایی خواستار محاکمه سران فتنه شدند.
 

کد مطلب 1256509

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