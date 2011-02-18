به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سلیمانی در خطبه های این هفته نمازجمعه بافق با محکوم کردن تحرکات اخیر سران فتنه و همدستان آنها در 25 بهمن، بر ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با سران فتنه تاکید کرد.

وی افزود: قوه قضاییه باید مقتدرانه بر مبنای عدالت و قانون سران فتنه را که در رأس آنها، کروبی و موسوی هستند محاکمه کند و ضمن پاسخگویی به مطالبات امت حزب ‌الله و انقلابی، دامنه این فتنه را برای همیشه از کشور برچیند.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته وحدت بیان داشت: شیعه و سنی باید با تکیه بر وجوه مشترک دین اسلام، وحدت و یگانگی را حفظ کرده و از تفرقه و سوء استفاده دشمنان جلوگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش روحانیت در ایجاد وحدت همچنین مبارزه با فتنه بیان داشت: امروز نیز روحانیت اصیل در خط ولایت و امامت قرار دارند و آنچه را که مقام معظم رهبری دستور دهند با جان و دل پذیرفته و در مقابل برخی از جریانات خط عوض نمی‌کنند و تا آخرین لحظه در این مسیر باقی خواهند ماند.

مردم بافق امروز در اعتراض علیه اغتشاشگران 25 بهمن و سران فتنه همزمان با سراسر کشور راهپیمایی کردند.

در این تظاهرات که گروهی کفن‌ پوش نیز پیشاپیش جمعیت در حرکت بود و تصاویری از حضرت امام و مقام معظم رهبری و دست‌ نوشته ‌هایی در محکومیت سران فتنه با خود حمل می‌کردند با سر دادن شعارهایی ضمن اعلام حمایت از مقام عظمای ولایت، اعمال غیر قانونی اغتشاشگران در 25 بهمن را محکوم کردند و برخورد قاطع دستگاه قضایی با سران فتنه را خواستار شدند.