به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: ما باید تابع ولایت باشیم و محور ولایت کشتی نجات امت اسلامی است.

وی افزود: ولایت فقیه تجلی ولایت الهی است و هدیه خداوند به مسلمانان است و ولایت مداری نشانه ایمان و توحید است.

وی با تأکید بر اینکه ولایت مداری در جامعه امروزی بر کسی پوشیده نیست، افزود: همان ضرورتی که در اطاعت از پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) را داریم همان ضرورت را برای اطاعت از ولایت فقیه هم وجود دارد.

رمضانی پور با اشاره به گستره ولایتمداری، گفت: تصمیم قلبی برای اطاعت از ولایت، پذیرش مجموعه اوامر و نواهی، پرهیز از توجیه گرایی و همراهی کامل در پیروی از ولایت از موارد گستره ولایت مداری است.

امام جمعه موقت رفسنجان با اشاره به فتنه انگیزی سران فتنه در 25 بهمن، تصریح کرد: در 25 بهمن سران فتنه از خدا بی خبر حماسه عظیم 22 بهمن را خدشه دار کردند و نمی دانم موسوی و کروبی چگونه جواب این همه عظمتی را که خدشه دار کردند خواهند داد.

رمضانی پور با بیان اینکه هتک آبروی نظام برای ما نگرانی دارد، بیان کرد: اکنون خود سران فتنه به این نتیجه رسیده اند که هوادار ندارند.

امام جمعه موقت رفسنجان با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، گفت: وحدت امت اسلامی جلوه ای از اعتقاد به توحید است.

همچنین هزاران نفر از نمازگزاران و مردم رفسنجان پس از اقامه نماز جمعه در محکومیت فتنه 25 بهمن و محاکمه سران فتنه راهپیمایی کرده و طومار امضاء کردند.

راهپیمایان با شعارهای "مرگ بر منافق"، "مرگ بر فتنه گر"، "موسوی کروبی بی بی سی پیوندتان مبارک" و "حزب الله بیدار است از منافق بیزار است" علیه فتنه اخیر 25 بهمن شعار داده و خواستار محاکمه فتنه گران شدند.

مردم و نمازگزاران رفسنجان همچنین با امضاء طوماری که بسیاری از مردم آن را امضاء کردند، خواستار محاکمه سران فتنه شده و از قوه قضائیه خواستار برخورد جدی با فتنه گران شدند.