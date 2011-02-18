ایجاد تجمع 25 بهمن خدشه دار شدن وحدت مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مردم در اجتماع پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن علاوه بر اینکه با رهبری تجدید پیمان کردند، علیه حسنی مبارک شعار دادند و از مردم مصر و تونس حمایت کردند بنابراین ایجاد اجتماعی دیگر در 25 بهمن به همین منظور ایجاد دوگانگی در میان مردم و خدشه دار شدن وحدت میان آنها بود.

وی با تاکید بر نقش وحدت در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مهمترین موضوع در دنیای اسلام، حفظ وحدت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام بیگانگان است.

صدوقی با تاکید بر اهمیت اصل ولایت‌فقیه عنوان کرد: همین ولایت‌فقیه بود که توانست انقلاب را از توطئه‌های خطرناک نجات دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بی قانونی در ایجاد تجمع ها توسط افراد خاص گفت: اگر شما به قانون احترام می گذاشتید، درخواست شما با تشخیص وزارت کشور برای برگزاری راهپیمایی رد نمی شد اما با این کار خود به قانون و نظام دهن کجی کردید و حاصل آن نیز دو شهید و تخریب اموال عمومی شد.