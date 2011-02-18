به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها با حضور 250 ووشوکار در سالن الزهرا شهرستان کرج به مدت سه روز برگزار شد که در پایان استان کرمانشاه با درخشش سمیه میرانی، عضو تیم ملی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. این تیم با کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز در جایگاه نخست قرار گرفت.

استان البرز میزبان مسابقات با 4 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز نایب قهرمان شد و استان اصفهان نیز با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و یک برنز در رتبه سوم قرار گرفت.

در روز پایانی مسابقات ووشو قهرمانی کشور امروز جمعه در بخش تالو و در رقابت‌های فرم "گون شو" محبوبه کریمی از استان البرز با امتیاز 14/9 به مدال طلا دست یافت، طیبه حسن‌پور از زنجان با امتیاز 63/7 به مدال نقره رسید و الهام مقصودزاده از تیم تهران "الف" با امتیاز 27/7 به مدال برنز بسنده کرد و در جایگاه سوم این پیکارها ایستاد.

در رقابت‌های "دوئلین" یا همان مبارزه نمایشی استان البرز با امتیاز 27/9 قهرمان شد و به مدال طلا رسید. اصفهان با امتیاز 36/9 به مدال نقره دست یافت و در نهایت تیم گیلان با امتیاز 55/8 توانست در جایگاه سوم قرار بگیرد و مدال برنز این پیکارها را از آن خود کند.

سحر فخری از کرمانشاه در رقابت‌های فرم "نن گون" و در میان 10 تالوکار با امتیاز 44/8 به مدال طلا رسید، زهرا کاوسیان از تیم تهران "الف" با امتیاز 99/7 در رده دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد و مهلا تلگردی از تیم خراسان رضوی با امتیاز 49/7 به مدال برنز این پیکارها دست یافت.

سمیه میرانی که روز گذشته دو مدال طلا و نقره کسب کرده بود امروز در فرم "چیانگ شو" نیز با امتیاز 90/8 قهرمان شد و یک مدال طلای دیگر به کرمانشاه هدیه کرد. در این فرم طلایه خادم از استان گیلان با امتیاز 18/8 به گردن آویز نقره دست یافت و لیلا شمسی نیا از استان گیلان با امتیاز 85/7 برنز گرفت.

امروز همچنین شمیم مهدی پور که دو مدال طلا را در کارنامه خود داشت امروز هم سومین طلای خود را کسب کرد. این تالوکار قزوینی در "تای چی جین" با امتیاز 38/9 به مدال طلا دست یافت، پرستو امینی از استان اصفهان با امتیاز 90/7 به مدال نقره دست یافت و مریم بشاورد از استان فارس با امتیاز 79/7 صاحب مدال برنز شد.

در رقابت‌های ساندا و در اوزان مختلف نیز این نفرات به عناوین برتر دست یافتند:

48- کیلوگرم: 1- خدیجه زینال‌زاده (تهران الف)،2- پریسا عزیزی (البرز)، 3- مائده کیوانی (اصفهان) و معصومه خراولتی (گلستان)

52- کیلوگرم: 1- مریم توکلی (خراسان رضوی)، 2- سامره کیانی (مازندران)، 3- طوبی پاکیاری (البرز) و مریم حسینی (چهارمحال و بختیاری)

56- کیلوگرم: 1- مرضیه احمدی (تهران الف)، 2- مهین منتشلو (قم)، 3- مریلا چقلوند (لرستان) و زهرا شهرابی (تهران الف)

60- کیلوگرم: زهرا بساطی (کرمانشاه)، 2- کاملیا جماعتی (تهران الف)، 3- صدیقه دریایی (مازندران) و زهرا مختاری (قم)

65- کیلوگرم: هانیه قدرتی (اصفهان)، 2- سمانه خجسته (مازندران)، 3- کلثوم روزگرد (یاسوج) و زهرا الماسی (خوزستان)

70- کیلوگرم: شهربانو منصوریان (اصفهان)، 2- فریناز نظیری (تهران الف)، 3- حدیث حسن‌پور (تهران الف) و زهرا محمدی (کرمانشاه)

75- کیلوگرم: سوسن سلیمان آبادی (کرمانشاه)، 2- آتنا شفیعی (اصفهان)، 3- زهرا هدایت (خراسان رضوی) و سمیه قمی (مازندران)