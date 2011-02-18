به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور در نشست مشترک با معاونان استانداری، فرماندار، شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قم در سخنانی اظهار داشت: مجموعه مدیران استان یک هدف مشترک داشته و در یک مسیر حرکت می‌کنند که‌‌ همان خدمت‌رسانی شایسته به مردم مومن و ولایی این خطه مقدس است.



وی افزود: بی‌تردید هماهنگی و تعامل میان همه مدیران، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی می‌توان به چشم‌اندازهای مطلوب و آرمانی دست یافته و استان قم را به جایگاه شایسته خود در عرصه‌های مختلف برسانیم.



استاندار قم با اشاره به روند موفقیت‌آمیز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش برخی هزینه‌ها را امری طبیعی دانست و گفت: همراه با افزایش برخی هزینه‌ها در بخش‌های خدماتی و عمرانی نباید کمیت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان کاهش یابد، بلکه شهرداری و شورای شهر باید به سمت کاهش منطقی هزینه‌ها در بخش‌های مختلف گام بردارند.



وی با بیان اینکه شهرداری قم باید همچون گذشته فعال و با نشاط به فعالیت‌های خود ادامه دهد، بر لزوم حمایت از شورای شهر و شهرداری تاکید کرد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: در همین راستا کمیته‌ای با بررسی کار‌شناسی میزان افزایش هزینه‌های شهرداری در حوزه‌های مختلف را احصاء کرده و راهکارهایی که شهرداری می‌تواند در قالب مصوبات و بسته‌های حمایتی وزارت کشور از آن‌ها بهره‌مند شود ارائه خواهد کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تعامل میان شورای اسلامی، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هرکدام از این نهاد‌ها اختیارات و وظایفی بر عهده دارند که باید در این حیطه و بر اساس ضوابط و شرایط گام برداشته و همواره مصالح و منافع شهر و شهروندان را در نظر داشته باشند.