جسارت فتنه گران عواطف مردم ایران را جریحه دار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های این هفته نماز جمعه تبریز، افزود: اقدام فتنه گران در 25 بهمن ثابت کرد که آنها از آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس دستور می گیرند.

آیت الله شبسستری گفت: کاسه صبر مردم از اقدامات سران فتنه لبریز شده و منتظر محاکمه آنان هستند.

وی ادامه داد: در این روز اگرچه عده بسیار کمی به خیابانها آمده بودند ولی جسارت آنها موجب جریحه دار شدن عواطف مردم ایران شد.

وی اظهار داشت: این اقدام نابخردانه سران فتنه خوراک رسانه های غربی را تامین و زمینه شادی دشمنان را فراهم کرد.

امام جمعه تبریز گفت: فتنه گری در 25 بهمن به بهانه حمایت از قیام مردم مصر انجام شد، درحالی که همین ها بودند که سال گذشته شعار 'نه غزه، نه لبنان' سر می دادند.

آیت الله شبستری بیان کرد: سران فتنه به سفارش اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود سعی کردند مردم منطقه را نسبت به انقلابشان دلسرد کنند.

وی اضافه کرد: اگر قبلا اقدامات سران فتنه به پای جاه طلبی و لجبازی آنها گذاشته می شد ، اقدام اخیر چهره و نیت واقعی آنها را آشکار کرد.

وی تاکید کرد: سکوت دستگاه قضایی دیگر جایز نیست و هرچه سریع تر باید برخورد قانونی با سران فتنه و هم دستانشان انجام شود.

امام جمعه تبریز ابراز داشت: اگر قوه قضاییه کوتاهی کند، مردم آذربایجان با اخذ مجوز قانونی در عرض یکروز کار سران فتنه را یکسره خواهند کرد.

وی با اشاره به قیام تاریخی 29 بهمن مردم تبریز، یادآور شد: این اقدام مردمی، مقدمه ای برای پیروزی نهایی انقلاب شکوهمند اسلامی بود.