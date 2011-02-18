چاوز از کمک های ایران به ونزوئلا تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا بنا به دعوت چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در برنامه الو پرزیدنت که به صورت زنده از شبکه های تلویزیونی ونزوئلا پخش می شود و بصورت ویدئو کنفرانس با مردم ارتباط برقرار می کند شرکت کرد.

در این برنامه مصری نسبت به فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه احداث مسکن در ونزوئلا گزارش مبسوطی ارائه داد.

وی اظهار داشت: تاکنون جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا 10 هزار واحد مسکونی احداث کرده است که در کناراین کار تا به حال 3هزار نفر کارگر جهت فعالیت در بخش مسکن تربیت شده اند.

در پایان این برنامه چاوز ازحمایت ها و همکاری های جمهوری اسلامی ایران وحضور مصری در برنامه الو پرزیدنت صمیمانه تشکر کرد و گفت: ملت و دولت ایران همواره مانند دوست وبرادر درکنار ما هستند.

لازم به ذکر است این برنامه هر هفته با حضور رئیس جمهور بصورت زنده پخش می شود.