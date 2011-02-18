۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

سال 90 شش سینمای کشور بازسازی می‌شود

قائم مقام سازمان توسعه سینمایی سوره از بازسازی شش سینما در استان‌های مختلف کشور در سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، اسماعیل فلاح قائم مقام سازمان توسعه سینمایی سوره گفت: طی سال‌های گذشته سینماهای استان‌های تهران، بوشهر، فارس، اصفهان خوزستان، لرستان، زنجان، قزوین، مازندران و گلستان بازسازی شده و سینمای استان‌های کردستان، زنجان، مازندران، خراسان، گیلان و همدان در دست بازسازی است.

فلاح در ادامه از تمام استانداری‌های سراسر کشور و به ویِژه از حمایت‌های فکری و مالی مهندس مسچی، میرعامل موسسه سینماشهر، تشکر کرد و افزود: با حمایت‌های مهندس مسچی قرار است، با هماهنگی‌های انجام شده در سال آینده، سینمای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، فارس، لرستان و تهران نیز بازسازی شود.

وی در پایان گفت: خوشبختانه سینما بهمن آزادشهر در استان گلستان، یکی از نمونه‌های موفق بازسازی‌های انجام شده در سینماهای کشور است که به تازگی به پایان رسیده و افتتاح شده است که امیدوارم مورد استقبال خانواده‌های آزادشهری قرار گیرد.
 
 

