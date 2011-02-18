به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، اسماعیل فلاح قائم مقام سازمان توسعه سینمایی سوره گفت: طی سال‌های گذشته سینماهای استان‌های تهران، بوشهر، فارس، اصفهان خوزستان، لرستان، زنجان، قزوین، مازندران و گلستان بازسازی شده و سینمای استان‌های کردستان، زنجان، مازندران، خراسان، گیلان و همدان در دست بازسازی است.

فلاح در ادامه از تمام استانداری‌های سراسر کشور و به ویِژه از حمایت‌های فکری و مالی مهندس مسچی، میرعامل موسسه سینماشهر، تشکر کرد و افزود: با حمایت‌های مهندس مسچی قرار است، با هماهنگی‌های انجام شده در سال آینده، سینمای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، فارس، لرستان و تهران نیز بازسازی شود.

وی در پایان گفت: خوشبختانه سینما بهمن آزادشهر در استان گلستان، یکی از نمونه‌های موفق بازسازی‌های انجام شده در سینماهای کشور است که به تازگی به پایان رسیده و افتتاح شده است که امیدوارم مورد استقبال خانواده‌های آزادشهری قرار گیرد.



