سران فتنه مجری سیاستهای آمریکا شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد با اشاره به اینکه حادثه 25 بهمن یک سناریوی آمریکایی و اسرائیلی بود که توسط عوامل آن در داخل به اجرا گذاشته شد، گفت: آنان با این اقدام می خواستند به خاستگاه ملت های مظلوم منطقه که ایران را پرچم دار احیای ارزش های اسلامی می دانند، ضربه بزنند.

وی گفت: در این نقشه استکبار جهانی اقدامات خود را متوجه مسائل سیاسی و اجتماعی نکرد بلکه آنان با این فتنه گری ها می خواستند عمود خیمه نظام یعنی ولایت فقیه را به زانو درآورند.

وی گفت: دشمنان ما با توجه به اهمیت نقش رهبری در نظام اسلامی تمام حملات خود را متوجه ولایت فقیه کرده اند اما مردم ما با پی بردن به این نقشه ها توطئه آنان را خنثی می کنند.

علم الهدی همچنین از همه نخبگان و مسئولان کشور خواست سکوت خود را در قبال فتنه بشکنند در غیر این صورت در نزد مردم منزوی می شوند.

وی با اشاره به خیزش های اسلامی در کشورهای عربی گفت: با آغاز تحرکات اسلامی در مصر، تونس، بحرین و یمن دشمن تلاش کرد که اذهان و افکار جامعه جهانی را به ایران معطوف کند اما در این اقدام شکست خورد.