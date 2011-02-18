ذوب آهن با تحقیر نفت عقده گشایی کرد/ پیروزی سپاهان و شکست مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز جمعه با برگزاری هفت بازی در شهرهای مختلف آغاز شد که در این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* راه آهن شهرری صفر - سایپای البرز صفر

* فولاد خوزستان یک - مس کرمان صفر

گل: مهدی مومنی (71)

* استیل آذین تهران صفر - پیکان قزوین صفر

* پاس همدان صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: احسان حاج صفی (9)

* شهرداری تبریز صفر - صبای قم یک

گل: مرتضی هاشمی‌زاده (88)

* ذوب آهن اصفهان 6 - صنعت نفت آبادان صفر

گل‌ها: محمد قاضی (20)، سیدمحمد حسینی (26)، جلال رافخایی (62)، ایگور کاسترو (68)، مهدی رجب زاده (72) و فرشید طالبی (90)

* ملوان بندرانزلی 2 - تراکتورسازی تبریز صفر

گل‌ها: محمد نزهتی (50 و 65)

ذوب آهن پس از دو شکست پی در پی مقابل سایپای البرز و سپاهان اصفهان با پیروزی پرگل مقابل نفت آبادان 45 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول استحکام بخشید.

- جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 45 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 42 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- استقلال تهران 40 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

5- مس کرمان 37 امتیاز

6- پرسپولیس 34 امتیاز (یک بازی کمتر)

7- فولاد خوزستان 33 امتیاز - تفاضل گل 14+

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 6+

9- ملوان بندرانزلی 30 امتیاز

10- صنعت نفت آبادان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- راه آهن شهرری 27 امتیاز

12- سایپای البرز 25 امتیاز

13- شهرداری تبریز 24 امتیاز

14- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 3- (یک بازی کمتر)

15- نفت تهران 23 امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)

16- پیکان قزوین 22 امتیاز

17- پاس همدان 21 امتیاز

18- استیل آذین تهران 20 امتیاز

هفته بیست و سوم لیگ برتر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

جمعه - 29/11/89

* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

شنبه - 30/11/89

* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر