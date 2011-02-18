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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

هفته بیست و سوم لیگ برتر/

ذوب آهن با تحقیر نفت عقده گشایی کرد/ پیروزی سپاهان و شکست مدعیان

ذوب آهن با تحقیر نفت عقده گشایی کرد/ پیروزی سپاهان و شکست مدعیان

بیست و سومین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی پرگل ذوب آهن، شکست تیم‌های بالانشین تراکتورسازی و مس کرمان، پیروزی خارج از خانه سپاهان و صبای قم به ترتیب برابر پاس همدان و شهرداری تبریز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز جمعه با برگزاری هفت بازی در شهرهای مختلف آغاز شد که در این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* راه آهن شهرری صفر - سایپای البرز صفر

* فولاد خوزستان یک - مس کرمان صفر
گل: مهدی مومنی (71)

* استیل آذین تهران صفر - پیکان قزوین صفر

* پاس همدان صفر - سپاهان اصفهان یک
گل: احسان حاج صفی (9)

* شهرداری تبریز صفر - صبای قم یک
گل: مرتضی هاشمی‌زاده (88)

* ذوب آهن اصفهان 6 - صنعت نفت آبادان صفر
گل‌ها: محمد قاضی (20)، سیدمحمد حسینی (26)، جلال رافخایی (62)، ایگور کاسترو (68)، مهدی رجب زاده (72) و فرشید طالبی (90)

* ملوان بندرانزلی 2 - تراکتورسازی تبریز صفر
گل‌ها: محمد نزهتی (50 و 65)

ذوب آهن پس از دو شکست پی در پی مقابل سایپای البرز و سپاهان اصفهان با پیروزی پرگل مقابل نفت آبادان 45 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول استحکام بخشید.

- جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر به شرح زیر است:
1- ذوب آهن اصفهان 45 امتیاز
2- سپاهان اصفهان 42 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- استقلال تهران 40 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز
5- مس کرمان 37 امتیاز
6- پرسپولیس 34 امتیاز (یک بازی کمتر)
7- فولاد خوزستان 33 امتیاز - تفاضل گل 14+
8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 6+
9- ملوان بندرانزلی 30 امتیاز
10- صنعت نفت آبادان 29 امتیاز (یک بازی کمتر)
11- راه آهن شهرری 27 امتیاز
12- سایپای البرز 25 امتیاز
13- شهرداری تبریز 24 امتیاز
14- شاهین بوشهر 23 امتیاز - تفاضل گل 3- (یک بازی کمتر)
15- نفت تهران 23 امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)
16- پیکان قزوین 22 امتیاز
17- پاس همدان 21 امتیاز
18- استیل آذین تهران 20 امتیاز

هفته بیست و سوم لیگ برتر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
جمعه - 29/11/89
* استقلال تهران - نفت تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران
شنبه - 30/11/89
* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

کد مطلب 1256560

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