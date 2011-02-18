اعتراضات ضد رژیم حاکم همچنان ادامه دارد/ 8 کشته و زخمی در تظاهرات تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، تظاهرات گسترده در شهر جنوبی یمن که از مدتها پیش ناآرام است، با حمله نیروهای امنیتی رژیم حاکم به خشونت کشیده شد؛ در این حمله دست کم سه نفر از تظاهرات کنندگان کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.



الجزیره همچنین از وقوع درگیریهایی در شهر صنعا پایتخت میان تظاهرات کنندگان و هواداران رژیم عبدالله صالح خبر داده است.



تظاهرات کنندگان بر ضرورت تغییر نظام و کناره گیری فوری علی عبدالله صالح و اعضای خانواده و اقوام وی از مناصب حکومتی تاکید می کنند.



از شهر تعز در جنوب یمن نیز خبر می رسد مردان ناشناس اقدام به پرتاب بمب در میان تجمع بزرگی از معترضان به رژیم حاکم کردند که بر اثر آن دست کم 8 نفر زخمی شدند.