هنوز فرصت بقا در لیگ را داریم/ بازی محتاطانه شانس پیروزی را از ما گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در پایان دیدار تیمهای فوتبال استیل آذین و پیکان ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه دو تیم در انتهای جدول قرار داشتند بازی محتاطانهای را ارائه کردند که این مسئله باعث شد ما به نتیجه دلخواهمان دست پیدا نکنیم.
وی اضافه کرد: در این شرایط هم می توانستیم از موقعیتهای خود خصوصا فرصتهایی که در دقایق پایانی مسابقه به دست آوردیم برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم که این اتفاق نیفتاد.
مهدوی کیا در واکنش به این موضوع که سقوط استیل آذین به دسته پایینتر قطعی است، اظهار داشت: هنوز 11 بازی باقی مانده است و من امیدوارم در این مسابقات امتیازات لازم را برای بقا در لیگ برتر به دست آوریم.
وی در پایان گفت: درست است شرایط ما بحرانی است اما کم کم در بازیهای آینده از این وضعیت نجات پیدا کرده و بقای تیم در لیگ برتر را قطعی می کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال استیل آذین و پیکان در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر امروز در ورزشگاه دستگردی برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.
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