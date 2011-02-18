عضویت ده نماینده مجلس در شورای مرکزی حزب مردم سالاری

به گزارش خبرنگار مهر در نهمین کنگره حزب مردم‌سالاری که روز گذشته در مجتمع‌ المپیک حیدربابا با حضور منتخبان این حزب از سراسر کشور، جمعی از نمایندگان مجلس، جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، دبیران کل احزاب، مدیران مسئول روزنامه‌‌ها و نمایندگان کمیسیون ماده 10 وزارت کشور تشکیل شد.



علاوه بر آنکه مصطفی کواکبیان با رأی مستقیم اعضای کنگره نهم به اتفاق آراء برای پنجمین بار به عنوان دبیرکل حزب مردم‌سالاری برگزیده شد، اعضای پنجمین دوره شورای مرکزی و هیئت داوری نیز انتخاب شدند. شایان ذکر است در ترکیب جدید اعضای شورای مرکزی نام 10 نماینده مجلس به چشم می‌خورد.



اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب آرا بدین شرح است:



1- مصطفی کواکبیان، 2- محمد پازوکی 3- ابوالقاسم کواکبیان 4- امیراحمد زندآور 5- سید محمدعلی نژادالحسینی 6- محمدشهباز علیزاده 7- داریوش قنبری 8- صفرعلی طاهری 9- فرهاد عبدالعلی‌پور 10- اقبال محمدی 11- جواد شرفخانی 1- محبوبه یزدی‌فر 13- مهرداد مسعودی 14- حمیدرضا ایلخانی 15- رمضان‌علی سبحانی 16- حمیدرضا شکوهی 17- حسین قیومی 18- محمد آجرلو 19- محمدحسین روانبخش 20- امیر طاهرخانی 21- آرش حبیبی 22- علی‌اکبر فلاح 23- سیف‌الله عز‌الدین 24- سید احمدرضا دستغیب 25- سید مهدی پورفاطمی 26- خسرو رضایی 27- رضا جلالی 28- سید فاصل موسوی 29- میرزابابا مطهری‌نژاد 30 سعدالله نصیری 31- انوشیروان محسنی‌بندپی



اعضای علی‌البدل شورای مرکزی نیز به ترتیب آرا به این شرح است:



1- کیومرث فرهادی‌بابادی 2- غلامحسین مسعودی‌ریحان 3- رضا حقی 4- مجتبی بیات 5- محسن جاوید 6- جواد کاظمی



اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت داوری (بازرسان) به ترتیب آرا:



1- مهدی عباسی 2- سید مجید حسینی 3- حسین قبادیان 4- وحید حقی 5- محمود کواکبیان 6- خانم گیلزاد.



در نهمین کنگره حزب مردم‌سالاری برنامه‌های سال آینده و رئوس موضوعات قطعنامه به تصویب اعضای کنگره رسید و مقرر شد متن نهایی قطعنامه کنگره نهم حداکثر تا 15 اسفند منتشر شود.

